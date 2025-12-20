Ο Έλληνας άσος δείχνει σε εξαιρετική κατάσταση το τελευταίο διάστημα, με τους «Γλάρους» να αναρτούν στο TikTok ένα βίντεο με τον ίδιο σε «καυτό» mood.

Ο Μπάμπης Κωστούλας ολοένα και ανεβάζει ρυθμό στις προπονήσεις της Μπράιτον, δείχνοντας σε όλους πως η προσαρμογή του στο αγγλικό ποδόσφαιρο μπαίνει στην τελική της ευθεία.

Ο νεαρός στράικερ είναι σε εξαιρετική κατάσταση το τελευταίο διάστημα, κάτι που έχει επισημάνει και ο τεχνικός του, Φαμπιαν Χίρτσελερ, με αποτέλεσμα να θέτει σοβαρή υποψηφιότητα ώστε να ξεκινήσει βασικός στο σημερινό (20/12, 17:00) εντός έδρας παιχνίδι με τη Σάντερλαντ.

Οι «Γλάροι» ψάχνουν νίκη μετά τις 30 Νοεμβρίου και το διπλό επί της Νότιγχαμ Φόρεστ (0-2) και ο «Babinio» μπορεί να συμβάλει σε αυτό, εφόσον χρησιμοποιηθεί από τον Αυστριακό προπονητή. Άλλωστε, φάνηκε και από το πρόσφατο βίντεο που ανέβηκε στα social media του συλλόγου, πως ο 18χρονος είναι σε... δαιμονιώδη φόρμα.

Συγκεκριμένα, στο κλιπ που ανέβηκε, ο Κωστούλας περνάει πολύ όμορφα τον προσωπικό του αντίπαλο και στη συνέχεια στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, ενώ σε άλλο πλάνο κάνει εκπληκτικό τάκλιν και έπειτα... μπαλιά-λόμπα σε συμπαίκτη του.

Θυμίζουμε πως ο πρώην επιθετικός του Ολυμπιακού μετράει μέχρι στιγμής 11 συμμετοχές (178 αγωνιστικά λεπτά), έχοντας σκοράρει δις.