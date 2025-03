Εκτός προημιτελικών του Indian Wells έμεινε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, γνωρίζοντας την ήττα από τον Χόλγκερ Ρούνε με 6-4, 6-4 στον τέταρτο γύρο του θεσμού.

9th ATP masters Quarter-Final ✅@holgerrune2003 produces a stunning performance as he beats the in form Tsitsipas 6-4 6-4 💪#TennisParadise pic.twitter.com/pKSSm3shya March 11, 2025

Αυτή ήταν η πρώτη ήττα του Έλληνα τενίστα μετά από επτά σερί νίκες, πέντε στο Ντουμπάι και δύο στην Καλιφόρνια, χάνοντας παράλληλα για τέταρτη σερί φορά από τον Δανό τενίστα.

Ένα ματς, στο οποίο ο Νο.9 του κόσμου είχε αρκετά σκαμπανεβάσματα πίσω από το σερβίς του, έχοντας 61% ποσοστό πίσω από το πρώτο αλλά και 59% κερδισμένους πόντους (22/37) πίσω από αυτό.

Αυτό, βέβαια, έκανε τη διαφορά δίνοντας στον Χόλγκερ Ρούνε την ευκαιρία να φτάσει σε πέντε break points, από τα οποία εκμεταλλεύτηκε τα τρία. Σε αυτό τον τομέα ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν ήταν τόσο αποτελεσματικός όσο ο αντίπαλός του, καθώς από τις έξι ευκαιρίες για... σπάσιμο του σερβίς του Δανού τα κατάφερε μόνο στη μία.

Αναλυτικότερα, το 6-4 στο πρώτο σετ ήρθε μετά από δύο breaks του Ρούνε έναντι ενός του Τσιτσιπά, ενώ το ίδιο σκορ στο επόμενο σετ ήρθε με ένα break από τον Νο.13 του κόσμου στο πέμπτο game.

Στα προημιτελικά του Indian Wells ο Χόλγκερ Ρούνε θα παίξει κόντρα στον Τάλον Γκρίκσπουρ, ο οποίος νωρίτερα επικράτησε του Γιοσούκε Γουατανούκι με 7-6(4), 6-1.