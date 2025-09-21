Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος ξανά κοντά στην Ένωση σε ακόμα ένα εκτός έδρας παιχνίδι, δίνοντας το «παρών» σε σουίτα της AEL FC Novibet Arena.

Σε κάθε εκτός έδρας παιχνίδι της ΑΕΚ ο Μάριος Ηλιόπουλος δίνει το «παρών» και αυτό έκανε και στη Λάρισα.

Ο ιδιοκτήτης της Ένωσης έφτασε στην AEL FC Novibet Arena και πήρε τη θέση του για την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τους «βυσσινί».

Ο Ηλιόπουλος θα παρακολουθήσει το ματς της ΑΕΚ μαζί με τον Μηνά Λυσάνδρου, τον Χαβιέρ Ριμπάλτα και τα υπόλοιπα στελέχη των κιτρινόμαυρων από σουίτα του γηπέδου.