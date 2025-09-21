Την πιο... προφανή κόκκινη κάρτα της καριέρας του είδε ο Ρεϊνίλντο, που άφησε με δέκα παίκτες τη Σάντερλαντ στο παιχνίδι κόντρα στην Άστον Βίλα.

Αυτή ήταν μια... στιγμή παραφροσύνης από τον Ρεϊνίλντο. Η Σάντερλαντ έκανε δικό της τον Βραζιλιάνο αμυντικό το καλοκαίρι για προσθέσει εμπειρία στο σύνολό της που επέστρεψε στην Premier League. Ωστόσο ο 31χρονος απογοήτευσε τους οπαδούς της με την ενέργειά του στο παιχνίδι απέναντι στην Άστον Βίλα.

🟥 REINILDO MANDAVA RED CARD FOR MISCONDUCT pic.twitter.com/6L41NR4Bol — VAR Center (@CenterVAR) September 21, 2025

Στο 33ο λεπτό του ματς, ο Ρεϊνίλντο έχασε μια μονομαχία με τον Μάτι Κας και αποφάσισε εκτός φάσης να τον κλωτσήσει με τις τάπες στα γεννητικά του όργανα για να ξεσπάσει! Φυσικά, δεν άφησε άλλη επιλογή στον διαιτητή της αναμέτρησης, που δίχως να το σκεφτεί του έδειξε απευθείας την κόκκινη κάρτα. Μάλλον πρόκειται για την πιο προφανή αποβολή που θα δούμε φέτος στην Premier League.