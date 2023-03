Τρία σετ χρειάστηκαν για να προκριθούν στην φάση των «16» Μεντβέντεφ και Ζβέρεφ, όμως τα κατάφεραν και έκλεισαν ραντεβού στην επόμενη φάση.

Λίγο έλειψε να σβήσει το σερί του Ντανίλ Μεντβέντεφ στο Indian Wells, αλλά ο Ρώσος έστω και σε τρία σετ, πήρε το εισιτήριο για τον 4ο γύρο.

Επικράτησε του Ιλια Ιβάσκα με 6-2, 3-6, 6-1 και έκλεισε ραντεβού από τα… παλιά με τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ. Ο Γερμανός δείχνει να βρίσκει σιγά σιγά τον εαυτό του μετά τον περσινό σοβαρό τραυματισμό του στο Roland Garros, καθώς κέρδισε τον Φινλανδό Ρουσουβουόρι με 7-5, 1-6, 7-5.

Medvedev the Magician @DaniilMedwed with a magical spinning winner in #TennisParadise! pic.twitter.com/tMYy50rsEi