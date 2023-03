Η Μαρία Σάκκαρη με άλλη μία ανατροπή (3-6, 6-2, 6-4 την Καλίνινα) πέρασε στις «16» και περιμένει την επόμενη αντίπαλο...

Η Μαρία Σάκκαρη για άλλο ένα ματς χρειάστηκε να κάνει ανατροπή για να περάσει στην επόμενη φάση του Indian Wells.

Η Ανχελίνα Καλίνινα της πήρε το πρώτο σετ, έκανε break νωρίς στο δεύτερο, αλλά η Ελληνίδα τενίστρια πήρε την πρόκριση στις «16» με 2-1 σετ (3-6, 6-2, 6-4 σε 2 ώρες και 29 λεπτά). Επόμενη αντίπαλος στη φάση των «16» μία εκ των Πλίσκοβα (Νο17) και Κουντερμέτοβα (Νο11).

WHAT IT MEANS @mariasakkari earns the win over Kalinina in a three set contest!#TennisParadise pic.twitter.com/hpVGx0h8Dq