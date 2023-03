Η Λέσια Τσουρένκο για 8η φορά σε έναν χρόνο αποφάσισε να μην κατέβει στο ματς με την Σαμπαλένκα για «προσωπικούς λόγους» λίγο πριν την έναρξή του.

Εκνευρισμό προκάλεσε και στο Indian Wells η Λέσια Τσουρένκο καθώς λίγο πριν βγει για ζέσταμα για το ματς με την Σαμπαλένκα, αποφάσισε να αποσυρθεί για προσωπικούς λόγους.

Η Ουκρανή είναι η 8η φορά που το κάνει αυτό στα τελευταία τουρνουά που συμμετείχε και άφησε… σύξυλη την Σαμπαλένκα που εκνευρίστηκε από το γεγονός ότι την τελευταία κυριολεκτικά στιγμή η αντίπαλός της, δίχως αφορμή, αποφάσισε να μην παίξει.

Υπήρξαν δημοσιεύματα στον ξένο Τύπο ότι λόγω του πολέμου αποφάσισε να μην παίξει κόντρα στην Λευκορωσίδα, αλλά αυτό δεν φαίνεται να ισχύει, κώς έχει παίξει τουλάχιστον πέντε ματς κόντρα σε Ρωσίδες και Λευκορωσίδες το τελευταίο διάστημα.

Χωρίς λόγο είχε εγκαταλείψει πρόσφατα και στο Μοντερέι στο ματς με την Βέκιτς, η οποία της το… φύλαγε στο Indian Wells όπου έπαιξαν στα προκριματικά και αρνήθηκε να της δώσει το χέρι.

Η ουσία είναι πάντως πως η Σαμπαλένκα πέρασε άνευ αγώνα και θα πάει για σούπερ παιχνίδι στην φάση των «16» κόντρα στην Κρεϊτσίκοβα η οποία επικράτησε της Γουάνγκ με 6-2, 6-7, 6-2.

Αντίθετα, η Τζέσικα Πεγκούλα χρειάστηκε να ιδρώσει αρκετά για να πάρει το εισιτήριο στην επόμενη φάση. Στο τρίτο σετ έκανε break στο τέλος κόντρα στην Α. Ποτάποβα (3-6, 6-4, 7-5) και συνεχίζει στην Καλιφόρνια, με επόμενη αντίπαλο την Πέτρα Κβίτοβα η οποία κέρδισε με 2-1 την Οσταπένκο (0-6, 6-0, 6-4).

An extraordinary comeback @Petra_Kvitova completes a WILD 0-6, 6-0, 6-4 victory over Ostapenko and next faces Pegula.#TennisParadise pic.twitter.com/ttVM1reG3M