Ματσάρα μεταξύ Κύργιου και Ναδάλ στο Indian Wells με τον Ισπανό να κερδίζει 2-1 σετ και να φτάνει στο 19-0 μέσα στο 2022.

Το… βιολί του ο Ραφαέλ Ναδάλ.

Ο Ισπανός τενίστας κέρδισε και τον Νικ Κύργιο και προκρίθηκε στον ημιτελικό του Indian Wells, εκεί όπου θα βρει τον «διάδοχό» του (όπως λένε οι ίδιοι οι Ισπανοί) Κάρλος Αλκαράθ!

Ο Ναδάλ, σε μία ματσάρα κόντρα στον Κύργιο, χρειάστηκε να κάνει μία μίνι ανατροπή στο τρίτο σετ για να πάρει την πρόκριση (7-6, 5-7, 6-4 σε 2 ώρες και 46 λεπτά).

19 and counting @RafaelNadal remains unbeaten this year and defeats Kyrgios to reach his 76th Masters 1000 semi-final of his career! #IndianWells pic.twitter.com/GelYj9S44L

Ο Αυστραλός έκανε το καλύτερό του ματς εδώ και πολύ καιρό, χάνοντας το πρώτο σετ στο tie break (το έχασε αμαχητί με 7-0), κερδίζοντας με break την κρίσιμη στιγμή στο δεύτερο και από ένα διπλό λάθος του στο 3-3 του τρίτου σετ, ουσιαστικά κρίθηκε η πρόκριση.

Κλειδί για τον Ναδάλ ήταν το πρώτο σετ όπου ήταν πίσω στο σκορ με 5-4 και με τον Κύργιο να σερβίρει έχοντας προβάδισμα 30-15. Ο Ισπανός κατάφερε να του κάνει το break κάτι που εκνεύρισε τον Κύργιο.

Παρ΄ όλα αυτά ισορρόπησε το ματς και στις λεπτομέρειες δεν κατάφερε να σπάσει το σερί του Ναδάλ που έχει φτάσει φέτος στο 19-0.

Στον άλλο προημιτελικό της βραδιάς, ο Κάρλος Αλκαράθ κέρδισε πιο εύκολα τον περσινό νικητή της διοργάνωσης, Κάμερον Νόρι.

Ο 18χρονος Ισπανός έγινε έτσι ο νεαρότερος ημιφιναλίστ στην ιστορία του τουρνουά μετά τον Αγκάσι το 1987, κερδίζοντας τον Βρετανό με 6-4, 6-3 και θα αντιμετωπίσει το ίνδαλμά του, σε έναν ημιτελικό που αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον καθώς ο Αλκαράθ δείχνει αυτή τη στιγμή ο μόνος που μπορεί να σταματήσει τον αήττητο Ράφα.

Final 4 here he comes @alcarazcarlos03 defeats Norrie 6-4 6-3 to reach his first Masters 1000 semi-final!



Next up: RAFA NADAL!#IndianWells pic.twitter.com/KOczEAnZ1Z