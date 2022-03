Αμετανόητος ο Νικ Κύργιος, έγινε ξανά αρνητικός πρωταγωνιστής με την συμπεριφορά του.

Ο Νικ Κύργιος φρόντισε να χαλάσει και πάλι την εικόνα του μετά από ένα εκπληκτικό ματς με τον Ραφαέλ Ναδάλ.

Με το που ολοκληρώθηκε ο αγώνας, μη μπορώντας να κρατήσει την οργή του, αφού χαιρέτησε τον Ισπανό και τον διαιτητή, εκτόξευσε με δύναμη την ρακέτα πίσω από την baseline. Μόνο που η ρακέτα… εκτροχιάστηκε και παραλίγο να χτυπήσει ένα ball boy το οποίο χρειάστηκε να σκύψει για να γλιτώσει.

Nick Kyrgios’ temper tantrums creating a dangerous environment for everyone involved. barely two weeks after Alexander Zverev whacked his racket against the umpire’s chair. and this is supposed to be a “poised” sport? pic.twitter.com/422PnfesE3 March 18, 2022

Το περιστατικό αυτό όπως είναι λογικό, αποτέλεσε αντικείμενο ερωτήσεων στον Αυστραλό κατά την διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, με τον Κύργιο να είναι εξοργισμένος με την ερώτηση.

«Τι θέλετε να πω; Λέτε να είχα τέτοια πρόθεση; Προφανώς και όχι. Όταν πέταξα τη ρακέτα ήμουν πολύ μακριά του και προσγειώθηκε κάπου ένα μέτρο από το πόδι του. Είμαι άνθρωπος και τέτοια πράγματα συμβαίνουν. Προφανώς πήρε μια πολύ άτυχη τροχιά, αν το έκανα άλλες ένα εκατομμύριο φορές δεν θα πήγαινε τόσο κοντά του. Τι άλλο θέλετε να πω; Είναι αυτή ερώτηση να μου κάνετε μετά από έναν αγώνα 3,5 ωρών με τον Ναδάλ» είπε αρχικά και αφού ο δημοσιογράφος του επεσήμανε ότι το παιδί έσκυψε για να μην χτυπήσει, ο Κύργιος απάντησε με νεύρα και ειρωνικό ύφος.

«Έσκυψε, έσκυψε, έσκυψε, έσκυψε. Εντάξει. Αν αυτό θέλετε να με ρωτήσετε, δεν τον χτύπησα. Ήταν ατύχημα. Δεν είχε καμία σχέση με αυτό που έγινε με τον Ζβέρεφ. Ήταν ατύχημα και ευτυχώς δεν τον χτύπησα. Δεν είχα τέτοια πρόθεση και το παιδί ευτυχώς είναι καλά. Πολύ καλή ερώτηση πάντως, απίθανη, συγχαρητήρια» είπε χειροκροτώντας ειρωνικά τον δημοσιογράφο.

Nick Kyrgios at the post match press conference:

"It most definitely wasn't like Zverev."#IndianWells #ATP pic.twitter.com/Wb0gaQmpfc — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 18, 2022

Πάντως, λίγο αργότερα βρήκε το ball boy μέσω των σόσιαλ και του ζήτησε συγνώμη, υποσχόμενος να πάει να τον βρει σήμερα και να του δώσει δώρο μία ρακέτα.