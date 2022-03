Το… beef μεταξύ Κύργιου και Ρουντ από το 2019, συνεχίστηκε στο Indian Wells.

Το ότι ο Νικ Κύργιος δεν είναι και το… καλύτερο παιδί στο court δεν είναι νέο.

Ούτε ότι έχει τσακωθεί με κάποιον συναθλητή του. Ο αγώνας του τα ξημερώματα με τον Κάσπερ Ρουντ όμως ήταν ξεχωριστός. Γιατί η μεταξύ τους κόντρα έχει… ψωμί.

Ο Κύργιος κέρδισε τον Νορβηγό και τον απέκλεισε από την συνέχεια του Indian Wells, όμως όλο το ενδιαφέρον ήταν στην ατάκα του στο τέλος του αγώνα μπροστά στην κάμερα, με αποδέκτη τον αντίπαλό του.

«Δεν ακούω καμία κουβέντα τώρα. Καμία κουβέντα. Καμία γαμ…η. Καμία!» φώναξε και πήρε μία προσωπική ρεβάνς με αυτόν τον τρόπο για όσα έγιναν μεταξύ τους στη Ρώμη το 2019.

Nick Kyrgios post match as he puts on his Jordan's.



For those that aren't aware..

Last time Kyrgios played Ruud in Rome 2019, he walked off court after an outburst and Ruud was awarded the win. Ruud proceeded to celebrate which got under the skin of Kyrgios. pic.twitter.com/HlK3ZS4MQK