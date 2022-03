Ο Νικ Κύργιος έφτασε στους «16» του Indian Wells κερδίζοντας σε straight sets τον Κάσπερ Ρουντ.

Μετά το Australian Open ο Νικ Κύργιος συνεχίζει τις εντυπωσιακές εμφανίσεις και στο απλό του Indian Wells.

Ο Αυστραλός τενίστας απέκλεισε τον Κάσπερ Ρουντ επικρατώντας με 2-0 σετ (6-4, 6-4) σε ένα ματς που κράτησε μόλις 1 ώρα και 14 λεπτά.

Nick Moves Forward @NickKyrgios ousts Ruud 6-4 6-4 to set up a R4 encounter against Sinner!



Hasn't dropped serve all week...#IndianWells pic.twitter.com/SzXYUpetpn