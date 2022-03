Αποκλεισμός σοκ για Μεντβέντεφ από τον Μονφίς, πέφτει στο Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης.

Δεν κράτησε πολύ η κατάκτηση της κορυφής στην παγκόσμια κατάταξη για τον Ντανίλ Μεντβέντεφ καθώς αποκλείστηκε πρόωρα από το Indian Wells!

Ο Ρώσος, με τον Τζόκοβιτς να μην αγωνίζεται, ήθελε να φτάσει ως τα προημιτελικά της διοργάνωσης για να μείνει στο Νο1, όμως ο Γκαέλ Μονφίς φρόντισε να τον ρίξει από την κορυφή! Ο Γάλλος, που κάνει εξαιρετική σεζόν μέχρι τώρα, κέρδισε τον Μεντβέντεφ με 2-1 σετ (4-6, 6-3, 6-1) παίζοντας εκπληκτικό τένις ανά διαστήματα.

