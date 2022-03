Το… βιολί του ο Ράφα Ναδάλ, κέρδισε 2-0 τον Εβανς και προχωρά στους «16» του Indian Wells.

Την ώρα που Μεντβέντεφ, Τσιτσιπάς και Ζβέρεφ έμειναν πρόωρα εκτός, ο Ραφαέλ Ναδάλ, βάζει τα γυαλιά στους νέους, στο Indian Wells.

Ο Ισπανός τενίστας έφτασε τις 400 νίκες καριέρας σε παιχνίδια των τουρνουά Masters 1000, κερδίζοντας με 2-0 σετ τον Ντάνιελ Εβανς (7-5, 6-3).

17-0 @RafaelNadal stays unbeaten this season with a 7-5 6-3 win over Evans!



He awaits Shapovalov or Opelka in R4!