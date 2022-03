Από το ονειρεμένο πρώτο σετ, σε εφιαλτικό τέλος ο Τσιτσιπάς που έμεινε εκτός συνέχειας στο απλό του Indian Wells από τον Τζένσον Μπρούκσμπι.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αδίκησε τον εαυτό του και αποκλείστηκε από τον Τζένσον Μπρούκσμπι στο Indian Wells.

Ο Ελληνας τενίστας ενώ ξεκίνησε ιδανικά το ματς, άρχισε τα λάθη στο δεύτερο σετ και σε συνδυασμό με τις τρομερές άμυνες του νεαρού Αμερικανού, ηττήθηκε με 2-1 σετ (1-6, 6-3, 6-2) και έτσι θα συνεχίσει μόνο στο διπλό της διοργάνωσης.

Το Νο5 του κόσμου τα έκανε όλα σωστά στο πρώτο σετ το οποίο και κέρδισε σε 27 λεπτά με 6-1, αλλά στο δεύτερο βρέθηκε γρήγορα πίσω στο σκορ με 3-0, με αποτέλεσμα να ισοφαρίσει ο 21χρονος Αμερικανός. Στο τρίτο ο Μπρούκσμπι βρήκε δύο συνεχόμενα break και έτσι απέκλεισε τον εκνευρισμένο στο τέλος Τσιτσιπά που πέταξε ευκαιρία να φτάσει μακριά στο τουρνουά.

Ο Στέφανος από το σχεδόν τέλειο πρώτο σετ (5 αβίαστα λάθη) έφτασε να κάνει 20 αβίαστα στο δεύτερο και το τρίτο σετ, ενώ ενδεικτικό της απογοητευτικής του εικόνας στη συνέχεια, είναι το «φτωχό» 12/20 σε κερδισμένους πόντους σε πρώτο σερβίς, ενώ στο δεύτερο ήταν ακόμη χειρότερο το ποσοστό του (7/17).

Με εξαιρετικό σερβίς ο Στέφανος πήρε το πρώτο σετ, καθώς οι άμυνες του Μπρούκσμπι κατέληγαν άουτ. Γρήγορα βρήκε και break από λάθος του Αμερικανού ο Τσιτσιπάς, που στη συνέχεια με ένα πανέμορφο drop shot έκανε το 3-0, σε ένα ιδανικό ξεκίνημα στο ματς.

Από αβίαστα λάθη του Στέφανου, ο Αμερικανός μείωσε σε 3-1, αλλά έστω και δύσκολα ο Τσιτσιπάς έφτασε στο 4-1, με έναν κερδισμένο πόντο από τρομερή άμυνα με λόμπα και winner στο επόμενο χτύπημα και στη συνέχεια με λάθος στην επιστροφή του Μπρούκσμπι στο σερβίς του.

Ο Τσιτσιπάς έβγαζε τρομερές άμυνες στο σερβίς του Μπρούκσμπι, με τον Αμερικανό να κάνει σειρά λαθών και να έρχεται το 5-1. Το Νο5 του κόσμου σέρβιρε για το σετ και το τελείωσε εύκολα με λάθος του Μπρούκσμπι.

Ο Μπρούκσμπι πήρε το πρώτο game στο δεύτερο σετ, με λάθος επιστροφή του Στέφανου. Τα λάθη του Τσιτσιπά έκαναν την εμφάνισή του και ο Αμερικανός βρήκε ευκαιρία να κάνει break για το 2-0, φτάνοντας στη συνέχεια στο 3-0 από κακές εκτιμήσεις του Στέφανου και έναν άσο στο τέλος.

Ο Τσιτσιπάς κράτησε το σερβίς του μειώνοντας σε 3-1 στη συνέχεια, αλλά ο αντίπαλός του κράτησε το σερβίς του με εκπληκτικό winner στη μικρή διαγώνιο από θέση άμυνας.

Κακό drop shot του Μπρούκσμπι έφερε την μείωση του σκορ σε 4-2, ωστόσο έστω και δύσκολα ο Αμερικανός έφτασε στο 5-2. Ο Στέφανος μείωσε σε 5-3 με λάθος του Μπρούκσμπι, ο οποίος σέρβιρε στη συνέχεια για το σετ και έφτασε εύκολα στο 6-3.

Τα λάθη του Τσιτσιπά συνεχίστηκαν και έφεραν break με το... καλημέρα για τον Μπρούκσμπι που προηγήθηκε 1-0 βγάζοντας και ορισμένες εκπληκτικές άμυνες.

Ο Αμερικανός κράτησε το σερβίς του από δύο χαμένες επιστροφές του Στέφανου και έκανε και δεύτερο break από τα συνεχόμενα λάθη του Τσιτσιπά.

