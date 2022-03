Κανονικά κληρώθηκε ο Τζόκοβιτς με τους διοργανωτές του Indian Wells να προσπαθεί να λάβει άδεια για να ταξιδέψει στις ΗΠΑ.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς προσπαθεί να πάρει έστω την τελευταία στιγμή άδεια για να πάει να αγωνιστεί στο Indian Wells.

O Σέρβος τενίστας δεν έχει δικαίωμα εισόδου στις ΗΠΑ καθώς πρέπει να είναι εμβολιασμένος για να μπει σε αυτήν, όμως, όπως και στην Αυστραλία φέρεται να προσπαθεί να πάει εξαίρεση ώστε να μπορέσει να αγωνιστεί.

Στην κλήρωση που έγινε τα ξημερώματα, το όνομά του μπήκε κανονικά στην διαδικασία, με τους διοργανωτές να βγάζουν ανακοίνωση και να αναφέρουν ότι είναι σε επικοινωνία με την ομάδα του η οποία προσπαθεί να πάρει την απαραίτητη άδεια για να ταξιδέψει. Προς το παρόν δεν είναι ξεκάθαρο αν θα τα καταφέρει, ωστόσο οι πιθανότητες δεν είναι υπέρ του.

Novak Djokovic is on the tournament entry list, and therefore is placed into the draw today. We are currently in communication with his team; however, it has not been determined if he will participate in the event by getting CDC approval to enter the country.#IndianWells