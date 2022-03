Τα ξημερώματα πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του Indian Wells με την Μαρία Σάκκαρη να περνάει bye στον δεύτερο γύρο.

Από το Νο6 του ταμπλό θα αγωνιστεί η Μαρία Σάκκαρη στο Indian Wells.

Το τουρνουά ξεκινά μεθαύριο, με την Ελληνίδα τενίστρια να μην αγωνίζεται στον πρώτο γύρο καθώς πέρασε bye απευθείας στον δεύτερο.

Το φετινό τουρνουά στην Καλιφόρνια αναμένεται συναρπαστικό καθώς από τον πρώτο γύρο έχει βγάλει ματς «φωτιά».

Οσον αφορά την Σάκκαρη, από τον δεύτερο κιόλας γύρο αρχίζουν τα δύσκολα καθώς θα παίξει είτε με την Μπέγκου (την αντιμετώπισε πρόσφατα στον ημιτελικό της Αγίας Πετρούπολης) είτε την Σινιάκοβα.

Αν περάσει αυτό το εμπόδιο θα πέσει πάνω σε μία εκ των Κβίτοβα, Οσόριο (φιναλίστ στο Μοντερέι την περασμένη εβδομάδα) ή Σάσνοβιτς.

Μετά, στην φάση των «16» πιθανότερες αντίπαλες είναι οι Τζαμπέρ και Μέρτενς, ενώ στα προημιτελικά οι Σαμπαλένκα (Νο2 στο ταμπλό) και Αζαρένκα. Αν καταφέρει και φτάσει στα ημιτελικά, Κονταβέιτ και Μπαντόσα φαντάζουν οι πιθανότερες αντίπαλές της οι οποίες θα πρέπει να ξεπεράσουν στο ενδιάμεσο τενίστριες όπως οι Οσταπένκο, η Οσάκα, ή οι Πέγκουλα και Στέφενς.

Potential QFs



(1) Krejcikova vs Pliskova (7)

(3) Swiatek vs Muguruza (8)

(5) Badosa vs Kontaveit (4)

(6) Sakkari vs Sabalenka (2)#IndianWells pic.twitter.com/rVtDURjgjZ