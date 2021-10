Indian Wells: Μετά την Ραντουκάνου η Σάνσοβιτς απέκλεισε και την Χάλεπ (vids)

Η Αλιακσάντρα Σάνσοβιτς απέκλεισε με 7-5, 6-4 την Σιμόνα Χάλεπ στον 3ο γύρο του Indian Wells. Στον 4ο γύρο η Σβιτολίνα. H Αζαρένκα απέκλεισε την Κβίτοβα.

Συνεχίζει τα ... θαύματα στο Indian Wells η Αλιακσάντρα Σάνσοβιτς.

Η 27χρονη Λευκορωσίδα (Νο100) μετά από την Έμα Ραντουκάνου στον 2ο γύρο απέκλεισε και την Σιμόνα Χάλεπ με 7-5, 6-4 στον 3ο γύρο και ζει το όνειρο της στην Καλιφόρνια.

When your tickets home are already booked....and you win!



Sasnovich #BNPPO21 pic.twitter.com/ki24HX7cTG October 11, 2021

Όλοι περίμεναν πως και πως μετά από την κλήρωση να δουν το παιχνίδι της Ραντουκάνου με το "είδωλο" της την Χάλεπ στον 3ο γύρο αλλά είδαν τελικά την Σάνσοβιτς να προελαύνει!

Epic Eli @ElinaSvitolina improves to a perfect 3-0 lifetime against Cirstea, surviving in three thrilling sets!#BNPPO21 pic.twitter.com/4tdNdpawdL — BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) October 10, 2021

Επόμενη αντίπαλος της θα είναι άλλη μια παίκτρια με τίτλο Grand Slam η συμπατριώτισσα της Βικτόρια Αζαρένκα η οποία απέκλεισε με 7-5, 6-4 την Πέτρα Κβίτοβα.

Pumped



In 59 minutes, Azarenka claims the opening set against Kvitova 7-5.#BNPPO21 pic.twitter.com/pCKwxMtBGG — BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) October 11, 2021

Στον 4ο γύρο συνεχίζει και η Ελίνα Σβιτολίνα. Η Ουκρανή απέκλεισε με 4-6, 6-4, 7-6 (3) την Σοράνα Κριστέα και θα παίξει με την Τζέσικα Πέγκουλα.