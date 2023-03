H Μαρία Σάκκαρη πέρασε στα ημιτελικά του Indian Wells, επικρατώντας της Πέτρα Κβίτοβα με άλλη μία ανατροπή στο τουρνουά (4-6, 7-5, 6-1) και περιμένει την Αρίνα Σαμπαλένκα.

Η Μαρία Σάκκαρη φαίνεται πως στο Indian Wells το έχει για... γούρι να κάνει ανατροπές.

Η Ελληνίδα τενίστρια για τρίτη φορά σε 4 ματς στο τουρνουά, γύρισε από 0-1 κάτω και απέκλεισε την εξαιρετική Πέτρα Κβίτοβα με 2-1 σετ (4-6, 7-5, 6-1 σε 2 ώρες και 16 λεπτά), με αποτέλεσμα να προκριθεί στα ημιτελικά όπου θα την περιμένει η Αρίνα Σαμπαλένκα.

Σάκκαρη εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο τις ευκαιρίες που βρήκε για break (5/9), αλλά και τα πολλά διπλά λάθη της Κβίτοβα στο σερβίς (12) που της έδωσαν το δικαίωμα να επιστρέψει στο ματς ενώ είχε χάσει το πρώτο σετ και βρισκόταν πίσω με 3-1 και 15-40 στο δεύτερο!

Η Μαρία είχε 6 άσους και το εντυπωσιακό 72.5% σε κερδισμένους πόντους στο πρώτο σερβίς, για να φτάσει και φέτος τουλάχιστον ως τα ημιτελικά της διοργάνωσης, όπου θα παίξει κόνρα στην νικήτρια του φετινού Australian Open.

H Κβίτοβα κατάφερε να αιφνιδιάσει την Σάκκαρη κάνοντας break στο πρώτο κιόλας game, κάτι που με την εμπειρία της προσπάθησε να διαχειριστεί ως το τέλος του σετ. Αμφότερες κράτησαν τα επόμενα δύο service games τους, με την Ελληνίδα τενίστρια να σερβίρει εξαιρετικά.

Στο 3-2 της Τσέχας, η Μαρία άρχισε να κάνει ορισμένα λάθη, με αποτέλεσμα να δει την αντίπαλό της να κρατάει αρχικά το σερβίς της και στη συνέχεια να κάνει break πολύ εύκολα, φτάνοντας στο 5-2.

