Η Μαρία Σάκκαρη δεν είχε ρυθμό και η Ίγκα Σβιόντεκ δεν έχασε την ευκαιρία, κατακτώντας τον τίτλο στο Indian Wells.

To όνειρο κατάκτησης του τίτλου στο Indian Wells δεν έγινε πραγματικότητα για τη Μαρία Σάκκαρη. Η Πολωνή, Ίγκα Σβιόντεκ ανώτερη στον μεγάλο τελικό, επικράτησε με 6-4, 6-1 κατακτώντας δίκαια το τρόπαιο.

Η Μαρία Σάκκαρη εμφανίστηκε στον 5ο τελικό της καριέρας της με νευρικότητα στο παιχνίδι της, απέναντι σε μια αντίπαλο που όσο κυλούσε το παιχνίδι κέρδιζε σε ψυχολογία και αποφασιστικότητα, φθάνοντας στην τελική επικράτηση σε 80 λεπτά.



«Βροχή» τα μπρέικ και τα λάθη



Νευρικές ήταν και οι δύο παίκτριες στο πρώτο κομμάτι του αγώνα. Στα πρώτα τέσσεραμ γκέιμ του τελικού υπήρξαν ισάριθμα μπρέικ, με την Σβιόντεκ να μετρά 4 διπλά λάθη μόλις στα τρία πρώτα γκέιμ. Η Σάκκαρη δεχόμενη τρία μπρέικ στα πρώτα τρία γκέιμ που σέρβιρε, βρέθηκε πίσω στο σκορ με 4-2.

Σε εκείνο το σημείο έβγαλε αντίδραση, με το 3ο δικό της μπρέικ μείωσε σε 4-3, ισοφάρισε 4-4, αλλά τα λάθη δεν μειώνονταν. Η Σβιόντεκ στο 10ο γκέιμ βρήκε τρία set point και τελικά το κατέκτησε με 6-4 σε 45 λεπτά.

Up goes the racket again



The first Polish woman to win the #IndianWells title!@iga_swiatek | @BNPPARIBASOPEN pic.twitter.com/eWcH25aDHL