Πέλικανς - Τίμπεργουλβς 142-149: «Δάγκωσε» στην παράταση με Έντουαρντς
Σπουδαίο ματς έγινε στην Νέα Ορλεάνη. Τελικά οι Τίμπεργουλβς άντεξαν και πήραν τη νίκη στην παράταση με 149-142 κόντρα στους Πέλικανς. Ο Έντουαρντς ήταν εκείνος που έστειλε το ματς σε έξτρα πεντάλεπτο με lay up, 2.3 πριν τη λήξη της τέταρτης περιόδου.
Ο σταρ των λύκων ήταν εκπληκτικός σε άλλο ένα ματς και τελείωσε την αναμέτρηση με 44 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Ο Γκομπέρ πρόσθεσε 26 πόντους και 13 ριμπάουντ.
Από την άλλη πλευρά ο Μέρφι είχε 33 πόντους και 15 ριμπάουντ, ο Μπέι τελείωσε το ματς με 22 πόντους, ενώ ο Κουίν και ο Φίαρς πρόσθεσαν από 22 πόντους στον λογαριασμό αλλά δεν έφτανε.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.