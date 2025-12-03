Οι Τίμπεργουλβς τα χρειάστηκαν αλλά τελικά επικράτησαν με 149-142 στην παράταση χάρη στο show Έντουαρντς.

Σπουδαίο ματς έγινε στην Νέα Ορλεάνη. Τελικά οι Τίμπεργουλβς άντεξαν και πήραν τη νίκη στην παράταση με 149-142 κόντρα στους Πέλικανς. Ο Έντουαρντς ήταν εκείνος που έστειλε το ματς σε έξτρα πεντάλεπτο με lay up, 2.3 πριν τη λήξη της τέταρτης περιόδου.

Ο σταρ των λύκων ήταν εκπληκτικός σε άλλο ένα ματς και τελείωσε την αναμέτρηση με 44 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Ο Γκομπέρ πρόσθεσε 26 πόντους και 13 ριμπάουντ.

Από την άλλη πλευρά ο Μέρφι είχε 33 πόντους και 15 ριμπάουντ, ο Μπέι τελείωσε το ματς με 22 πόντους, ενώ ο Κουίν και ο Φίαρς πρόσθεσαν από 22 πόντους στον λογαριασμό αλλά δεν έφτανε.