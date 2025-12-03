Στο 12-9 βρίσκονται πλέον οι Σέλτικς μετά τη νίκη τους με 123-117 των Νικς. Η ομάδα από τη Βοστώνη εκμεταλλεύτηκε την έδρα της και επικράτησε της Νέας Υόρκης η οποία έπεσε στο 13-7./
Από την πλευρά των νικητών ο Μπράουν έκανε ματσάρα με 42 πόντους, ενώ στους 22 σταμάτησε ο Γουάιτ. Στον αντίποδα ο Μπρίτζες μέτρησε 35 πόντους, ο Τάουνς είχε 29 πόντους και ο Μπράνσον 15 πόντους με 11 ασίστ.
Οι Νικς σούταραν με 19/44 τρίποντα στην αναμέτρηση ενώ οι Σέλτικς τελείωσαν με 13/40. Οι Κέλτες προσπαθούν να σταθεροποιήσουν την απόδοση τους και να ανέβουν στην βαθμολογία σε μια σεζόν που δεν έχουν τον Τέιτουμ.
