Κάστρο το Σαν Αντόνιο, δύσκολα οι Ράπτορς (vid)

Σπερς, Ράπτορς και Σίξερς συνέχισαν με νίκες τις υποχρεώσεις τους στο ΝΒΑ.

Οι Σπερς εκμεταλλεύτηκαν την έδρα τους και ανέβηκαν στο 9-2 εντός έδρας και στο 14-6 συνολικά δείχνοντας πως αντέχουν και χωρίς τον Γουεμπανιάμα. Τα σπιρούνια επικράτησαν με 126-119 των Γκρίζλις και τους έριξαν στο 9-13. Για τους νικητές ο Μπαρνς είχε 31 πόντους και 29 πρόσθεσε ο Φοξ. Από την άλλη πλευρά 21 είχε ο Σπένσερ, 20 ο Γουέλς και 19 με 15 ριμπάουντ ο Εντέι.

Άντεξαν οι Ράπτορς

Οι Ράπτορς δυσκολεύτηκαν αλλά τελικά επικράτησαν με 121-118 των Μπλέιζερς. Με αυτόν τον τρόπο οι Καναδοί πήγαν στο 15-7 ρίχνοντας το Πόρτλαντ στο 8-13. Για τους νικητές ο Μπαρνς είχε 28 πόντους με 7 ασίστ και 7 ριμπάουντ, ενώ ο Κουίκλι είχε 23 πόντους με 8 ασίστ. Ο Άβντια είχε 25 πόντους, 14 ασίστ και 8 ριμπάουντ, ενώ ο Σαρπ σταμάτησε στους 23 πόντους.

Εύκολο έργο οι Σίξερς

Οι Σίξερς δεν συνάντησαν δυσκολίες κόντρα στους απογοητευτικούς Γουίζαρντς και τους νίκησαν με 121-102. Ο Μάξεϊ μέτρησε 35 πόντους, ενώ ο Ντράμοντ τελείωσε με 12 πόντους και 10 ριμπάουντ. Από την άλλη πλευρά κορυφαίος ήταν ο Βούκσεβιτς με 16 πόντους, 4 ασίστ και 4 ριμπάουντ. Για τους νικητές δεν έπαιξαν οι Εμπίντ και Λάουρι.