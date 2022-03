Σβιάτεκ – Σάκκαρη: Φοβερός πόντος στον τελικό (vid)

Η Ίγκα Σβιάτεκ και Μαρία Σάκκαρη προσφέρουν με το «καλημέρα» θέαμα στον τελικό του Indian Wells, με την Ελληνίδα πρωταθλήτρια μετά από ένα ράλι με εξαιρετικά χτυπήματα να παίρνει τον πόντο.

Το Indian Wells είναι ένα σημαντικό τρόπαιο για το τένις και οι Ίγκα Σβιάτεκ και Μαρία Σάκκαρη κάνουν τα πάντα για να το κατακτήσουν. Και το κάνουν προσφέροντας εξαιρετικό θέαμα όπως έκαναν στο 15-15 του τρίτου γκέιμ. Και οι δύο έβγαλαν εξαιρετικές άμυνες με την Σάκκαρη να ανεβαίνει στο τέλος στο φιλέ και να κερδίζει τον πόντο.

Bringing the best for the title match #IndianWells | @mariasakkari pic.twitter.com/56gQ7QT3B6