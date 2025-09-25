Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τη «μάχη» του Παναθηναϊκού κόντρα στη Γιουνγκ Μπόις για το Europa League και τους Galacticos.

Ο Παναθηναϊκός ξεκινάει σήμερα Πέμπτη (25/9) την πορεία του στη League Phase του Europa League, αντιμετωπίζοντας τη Γιουνγκ Μπόις στην Ελβετία.

Οι «πράσινοι» επιθυμούν να κάνουν ιδανική εκκίνηση στη διοργάνωση, αφήνοντας πίσω την ισοπαλία με τον Ολυμπιακό στο ντέρμπι των αιωνίων, όμως θα βρουν απέναντί τους έναν αντίπαλο με εμπειρία από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Η σέντρα έχει οριστεί για τις 22:00, με τηλεοπτική μετάδοση τόσο από το Cosmote Sport 2, αλλά κι ελεύθερα μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1.

Νωρίτερα, στις 14:00, το καθημερινόσας ραντεβού με τους Galacticos του Gazzetta. Εν όψει της σημαντικής ευρωπαϊκής βραδιάς του Παναθηναϊκού, οι Έλενα Παπαδοπούλου, Νίκος Αθανασίου, Κώστας Νικολακόπουλος και Γιώργος Τσακίρης αναλύουν όλα τα δεδομένα.

Απευθείας σύνδεση με Θεσσαλονίκη για όλες τις εξελίξεις μετά το ματς του ΠΑΟΚ με την Μακάμπι από τον Σταύρο Σουντουλίδη, αλλά και τα τελευταία νέα για τον Άρη από τον Βασίλη Βλαχόπουλο.

Στο πρόγραμμα της ίδιας διοργάνωσης ξεχωρίζουν και οι αναμετρήσεις ανάμεσα σε Άστον Βίλα και Μπολόνια (22:00, Cosmote Sport3), Ζάλτσμπουργκ και Πόρτο (22:00, Cosmote Sport 4), Ουτρέχτη και Λυών (22:00, Cosmote Sport 5), Ρέιντζερς με τη Γκενκ του Κωνσταντίνου Καρέτσα (22:00, Cosmote Sport 6).

Στην Ισπανία, η Μπαρτσελόνα φιλοξενείται από την Οβιέδο στις 22:30, στο πλαίσιο της La Liga και σε απευθεία μετάδοση από τη Nova Sports Prime.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας