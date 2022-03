Indian Wells: Στα προημιτελικά η Σάκκαρη μετά από απόσυρση της Σάβιλ (vid)

Η επέλαση της Μαρίας Σάκκαρη συνεχίζεται στο Indian Wells, με την Ελληνίδα πρωταθλήτρια να παίρνει την πρόκριση για τα προημιτελικά καθώς μετά το 4-1 αποχώρησε λόγω τραυματισμού η Ντάρια Σάβιλ.

Την πρόκριση στα προημιτελικά του Indian Wells για πρώτη φορά στην καριέρα της πήρε η Μαρία Σάκκαρη. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, είδε την Ντάρια Σάβιλ να αποχωρεί λόγω τραυματισμού στο 4-1 του πρώτου σετ και περιμένει τη νικήτρια του ζευγαριού Βικτόρια Γκόλουμπιτς – Έλενα Ριμπάκινα, ούσα πανέτοιμη να φτάσει ακόμα πιο ψηλά στο συγκεκριμένο τουρνουά.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή, αν και ουσιαστικά σχεδόν στην αρχή τελείωσαν όλα. Τα δύο κορίτσια μπήκαν πολύ δυνατά και στα δύο πρώτα σετ είδαμε μεγάλη μάχη και εξαιρετικά χτυπήματα και από την Ελληνίδα και την Αυστραλέζα. Η Σάκκαρη πήρε και τα δύο, ωστόσο το πρώτο κράτησε 13 λεπτά και το δεύτερον 9, κάτι που δείχνει και την μάχη που έγινε.

BREAKING: Unfortunately @Daria_gav has had to retire 1-4 down in the opening set of her 4th round match at the @BNPPARIBASOPEN vs.Maria Sakkari after a gruelling five matches played coming through qualifying.#TheFirstServe #TennisParadise pic.twitter.com/OOX9OnahwH