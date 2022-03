Τα φαβορί κυριάρχησαν στο Indian Wells, με την Ναόμι Οσάκα να προκρίνεται έπειτα από τρία σετ.

Στον δεύτερο γύρο του Indian Wells βρίσκεται και η Ναόμι Οσάκα η οποία επικράτησε της Σλόαν Στέφενς με 2-1 σετ.

Αν και βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο χάνοντας το πρώτο με 6-3, ήταν σαρωτική στο δεύτερο και στο τρίτο καθώς τα κέρδισε με 6-1 και 6-2. Είχε 5 άσους έσπασε 8 από τα 12 service game της Αμερικανίδας αντιπάλου της. Πλέον, στον δεύτερο γύρο θα αντιμετωπίσει την Βερόνικα Κουντερμέτοβα.

Returning to #IndianWells with a win



🇯🇵 @naomiosaka gets a victory over Stephens to move into the second round! pic.twitter.com/lS9FBgyhiI