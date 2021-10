Indian Wells: Η Σβιόντεκ δωρίζει το prize money σε ίδρυμα για την ψυχική υγεία (vid)

Με αφορμή τον εορτασμό της παγκόσμιας ημέρας ψυχικής υγείας η Ίγκα Σβιόντεκ δώρισε το prize money από το Indian Wells σε μη κερδοσκοπικό οργανισμό προστασίας της ψυχικής υγείας.

Σε μια σπουδαία κίνηση προχώρησε η Ίγκα Σβιόντεκ.

Η νεαρή Πολωνέζα που το 2020 κατέκτησε το Roland Garros μετά από την πρόκριση της στον 4ο γύρο του Indian Wells εμφανίστηκε στην συνέντευξη Τύπου και προέβη σε μια σημαντική ανακοίνωση.

Με αφορμή τον εορτασμό της παγκόσμιας ημέρας ψυχικής υγείας (10/10) δώρισε το prize money από την είσοδο της στον 3ο γύρο (51.895 δολάρια) σε μη κερδοσκοπικό οργανισμό προστασίας της ψυχικής υγείας.

An on court win was a win for #WorldMentalHealthDay @iga_swiatek shares her donation of today's prize money #BNPPO21 pic.twitter.com/aooZG4YByN