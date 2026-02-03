Πέθανε σε ηλικία 39 ετών ο Νίκολας Τζάνι, πρώην αρχηγός της ΣΠΑΛ, σκορπώντας θλίψη στο ιταλικό ποδόσφαιρο.

Έφυγε από τη ζωή ο Νίκολας Τζάνι, πρώην αρχηγό της ΣΠΑΛ και προϊόν των ακαδημιών της Ίντερ, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία μόλις 39 ετών. Ο Τζάνι αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια μια ανίατη ασθένεια, η οποία είχε αναγκάσει τον Ιταλό αμυντικό να σταματήσει την καριέρα του το 2022.

Ο Τζάνι έκανε τα πρώτα του βήματα στις ακαδημίες της Ίντερ και ακολούθησε η Κρεμονέζε, Προ Πάτρια, Βιτσέντσα, Περούτζια, Φεραλπιζαλό και Ντεσεντσάνο. Η ΣΠΑΛ όμως ήταν η ομάδα με την οποία ταυτίστηκε περισσότερο, αγωνιζόμενος από το 2014 έως το 2017 και φορώντας μάλιστα και το περιβραχιόνιο του αρχηγού τη σεζόν που η ομάδα ανέβηκε στη Serie A.

Παρά το γεγονός ότι δεν πρόλαβε να αγωνιστεί στην κορυφαία κατηγορία, ο Τζάνι μέτρησε 181 συμμετοχές στη Serie B, με 5 γκολ και 4 ασίστ, ενώ κατέγραψε πάνω από 200 εμφανίσεις στη Serie C.