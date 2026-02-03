Ιταλία: Στα 39 του έφυγε από τη ζωή ο Νίκολας Τζάνι, πρώην αρχηγός της ΣΠΑΛ
Έφυγε από τη ζωή ο Νίκολας Τζάνι, πρώην αρχηγό της ΣΠΑΛ και προϊόν των ακαδημιών της Ίντερ, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία μόλις 39 ετών. Ο Τζάνι αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια μια ανίατη ασθένεια, η οποία είχε αναγκάσει τον Ιταλό αμυντικό να σταματήσει την καριέρα του το 2022.
Ο Τζάνι έκανε τα πρώτα του βήματα στις ακαδημίες της Ίντερ και ακολούθησε η Κρεμονέζε, Προ Πάτρια, Βιτσέντσα, Περούτζια, Φεραλπιζαλό και Ντεσεντσάνο. Η ΣΠΑΛ όμως ήταν η ομάδα με την οποία ταυτίστηκε περισσότερο, αγωνιζόμενος από το 2014 έως το 2017 και φορώντας μάλιστα και το περιβραχιόνιο του αρχηγού τη σεζόν που η ομάδα ανέβηκε στη Serie A.
Mondo del calcio in lutto: è morto a 39 anni Nicolas Giani, dopo una lunga malattia. Da capitano, ha trascinato la SPAL dalla Serie C alla storica promozione in Serie A.#Tuttosport #Giani pic.twitter.com/rUjDJI8qsUFebruary 2, 2026
Παρά το γεγονός ότι δεν πρόλαβε να αγωνιστεί στην κορυφαία κατηγορία, ο Τζάνι μέτρησε 181 συμμετοχές στη Serie B, με 5 γκολ και 4 ασίστ, ενώ κατέγραψε πάνω από 200 εμφανίσεις στη Serie C.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.