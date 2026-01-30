Ο Νόβακ Τζόκοβιτς είναι ο δεύτερος φιναλίστ στον τελικό του Αustralian Open, επικρατώντας με 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4 του Γιανίκ Σίνερ στον ημιτελικό της διοργάνωσης...

Τι ματς! Μετά τον... μαραθώνιο ημιιτελικό ανάμεσα σε Αλκαράθ και Ζβέρεφ, οι Νόβακ Τζόκοβιτς και Γιανίκ Σίνερ προσέφεραν ακόμη έναν εξαιρετικό αγώνα στο κοινό του Australian Open. Ο Σέρβος νίκησε με 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4 έκλεισε μία θέση στον τελικό της διοργάνωσης, θέλοντας πλέον μία νίκη για το 25ο Grand Slam της καριέρας του.

Μία τιτανομαχία στο κεντρικό court του πρώτου Grand Slam της σεζόν, η οποία είχε διάρκεια τεσσάρων ωρών και 10 λεπτών, με 38 άσους και 118 winners από τους δύο τενίστες. Ένα ακόμη αγώνας για την τετράδα, ο οποίος διαφήμισε το τένις, κάνοντας ακόμη μεγαλύτερη την επιθυμία για τον τελικό της Κυριακής (1/2, 10:30 ώρα Ελλάδας).

Ο αγώνας

Η έναρξη της αναμέτρησης βρήκε σε καλύτερη κατάσταση τον Γιανίκ Σίνερ. Ο Νο.2 του κόσμου με γρήγορο break (0-2) έβαλε τις βάσεις για την κατάκτηση του πρώτου σετ. Ο Νόβακ Τζόκοβιτς, με τη σειρά του τον απείλησε μόλις μία φορά, αλλά ο Ιταλός στάθηκε στο... ύψος του για να πάρει εν τέλει το προβάδισμα με 6-3.

Στο δεύτερο σετ, ο Νόβακ Τζόκοβιτς έκανε ξεκάθαρο πως έψαχνε την απάντηση στο προβάδισμα του Γιανίκ Σίνερ. Με γρήγορο break (3-1), ο Σέρβος πήρε σαφή απόσταση από τον Ιταλό. Ο περυσινός κάτοχος του τίτλου προσπάθησε τέσσερις φορές να πάρει πίσω το break, όμως ο Νόλε ήταν πολύ σταθερός και διατήρησε το πλεονέκτημά του για να ισοφαρίσει στα σετ με 6-3.

Η συνέχεια ήταν αρκετά ανταγωνιστική. Οι δύο τενίστες στάθηκαν εξαιρετικά σταθεροί πίσω από τα σερβίς του. Ο πρώτος που βρήκε ευκαιρία για να... σπάσει το σερβίς του αντιπάλου του ήταν ο Νόβακ Τζόκοβιτς. Βέβαια, ο Γιανίκ Σίνερ είχε την απάντηση και διατήρησε το προβάδισμα που είχε μιας και σέρβιρε πρώτος στο σετ. Ο Σέρβος κλήθηκε να μείνει στο σετ, με τον Ιταλό να κρατάει το σερβίς του και να παίρνει προβάδισμα (5-4). Στο 10ο game, ο 23χρονος εκμεταλλεύτηκε το διπλό set point που του παρουσιάστηκε για να πάρει εκ νέου κεφάλι στο σκορ του ημιτελικού με 6-4.

Στο τέταρτο σετ με το... καλησπέρα ο Νόβακ Τζόκοβιτς έκανε break στον Γιανίκ Σίνερ (1-0). Ο 38χρονος διατήρησε το σερβίς για να πάρει απόσταση δύο games (2-0). Από τη μεριά του, ο Σίνερ προσπάθησε να πάρει πίσω το break, αλλά είδε και τις δύο ευκαιρίες του να σβήνονται. Στο 10ο game με τις μπάλες στα χέρια ο 24 φορές κάτοχος Grand Slam τίτλων έκανε το 6-4 και έστειλε το ματς σε πέμπτο και τελευταίο σετ.

Παρόμοια ήταν η έκβαση του πέμπτου σετ. Ωστόσο, σε αντίθεση με το τέταρτο ο Νόβακ Τζόκοβιτς όταν βρήκε ευκαιρία να σπάσει το σερβίς του Γιανίκ Σίνερ το έκανε (4-3). Πριν αυτό, όμως, ο Σέρβος κλήθηκε ν' αντιμετωπίσει πέντε break points του Ιταλού. Μάλιστα, μετά το break βρέθηκε πίσω με 0-40 στο service game, το οποίο κατάφερε επίσης να πάρει για να φτάσει ένα game μακριά από τη νίκη (5-3).

Κι έτσι έγινε! Ο Σέρβος τενίστας στο 10ο game σέρβιρε, έκλεισε το σετ (6-4) και πανηγύρισε μία τεράστια πρόκριση στον τελικό του Australian Open, όπου θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον Κάρλος Αλκαράθ και θα διεκδικήσει το 25ο Grand Slam της καριέρας του.

Η συνέντευξη του Νόβακ Τζόκοβιτς στο Gazzetta