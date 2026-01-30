Έπειτα από έναν συγκλονιστικό ημιτελικό που κράτησε 5 ώρες και 27 λεπτά, ο πληγωμένος Αλκαράθ επικράτησε 3-2 του Ζβέρεφ και προκρίθηκε στον τελικό του Australian Open!

Αθλητικό έπος από έναν υπεραθλητή! Ο Κάρλος Αλκαράθ έπειτα από μία μονομαχία περίπου 5:30 ωρών (5 ώρες και 27 λεπτά για την ακρίβεια) και παίζοντας περίπου με ένα πόδι, κατάφερε να επικρατήσει του έξαλλου Άλεξ Ζβέρεφ με 3-2 σετ (6-4, 7-6 (5), 6-7 (3), 6-7 (4), 7-5) και να πάρει την πρόκριση στον τελικό του Australian Open.

Ο Ισπανός έδειχνε ότι θα είχε εύκολη δουλειά αφού προηγήθηκε 2-0 σετ, αλλά στο τρίτο άρχισε να έχει σοβαρές ενοχλήσεις στο δεξί του πόδι, κάτι που ήταν ξεκάθαρο ότι τον επηρέασε, με τον Γερμανό να ισοφαρίζει σε 2-2 και μάλιστα στο 5ο σετ, ο Ζβέρεφ έφτασε σε σημείο να σερβίρει για το ματς, προηγούμενος 5-4 στα γκέιμ.

Ωστόσο, ο Αλκαράθ εκμεταλλευόμενος και τους εφιάλτες του Ζβέρεφ, όχι μόνο του έκανε μπρέικ μένοντας στο παιχνίδι, αλλά τον πήρε... παραμάζωμα και έφτασε στο 7-5 και στην πρόκριση.

Ο αγώνας

Χέρι - χέρι πήγαιναν οι δύο κορυφαίοι τενίστες στο πρώτο σετ, με τον Γερμανό να έχει το μικρό πλεονέκτημα να σερβίρει πρώτος, ωστόσο, ο Αλκαράθ ήταν αυτός που φαινόταν να «πατάει» καλύτερα, φτάνοντας κοντά στο μπρέικ στο 7ο γκέιμ, αλλά ο Ζβέρεφ το έσωσε και προηγήθηκε με 4-3. Τελικά, το μπρέικ έγινε από τον Ισπανό μόλις στη 2η ευκαιρία του, που δεν την άφησε να πάει χαμένη στο 9ο γκέιμ, παίρνοντας πρώτη φορά το προβάδισμα (5-4) και κλείνοντας έπειτα στο δικό του σέρβις το σετ (6-4) για το 1-0.

Με ανεβασμένη ψυχολογία ο Ισπανός στο δεύτερο σετ, λίγο έλειψε με την έναρξή του να κάνει το μπρέικ, αλλά ο Ζβέρεφ έσωσε το μπρέικ-πόιντ και μάλιστα στο 6ο γκέιμ ήταν αυτός που την «έσπασε» στον Ισπανό παίρνοντας το προβάδισμα με 2-4 και φτάνοντας και στο 2-5. Παρ' όλα αυτά δεν ισοφάρισε στα σετ. Ο Αλκαράθ «απάντησε» με δικό του μπρέικ κάνοντας το 4-5, στο δικό του σέρβις έκανε το 5-5 και στο 11ο γκέιμ έχασε την ευκαιρία για νέο μπρέικ, αφού προηγήθηκε 40-15. Ο Ζβέρεφ τελικά έσωσε τα δύο μπρέικ-πόιντς, το σετ οδηγήθηκε σε τάι-μπρέικ, εκεί που τα δύο «κομπιούτερ» δεν έκαναν το παραμικρό λάθος, παρά στο 6-5 υπέρ του Ισπανού. Ο Ζβέρεφ δεν υπερασπίστηκε το σέρβις του και ο Αλκαράθ με 7-5 έκανε το 2-0 στα σετ.

Στο τρίτο σετ άρχισε να γράφεται ουσιαστικά η ιστορία του αγώνα. Με τους δύο τενίστες να συμβαδίζουν και να μην υποπίπτουν σε κάποιο λάθος, ο Αλκαράθ άρχισε να κουτσαίνει και να έχει πρόβλημα στο δεξί του πόδι και ενώ προηγούνταν με 5-4 στα γκέιμς. Σε εκείνο το σημείο ζήτησε ιατρικό τάιμ-άουτ, εξοργίζοντας τον Γερμανό που φώναζε ότι έχει μόνο κράμπες και ότι δεν δικαιολογείται η διακοπή. Η διαδικασία οδηγήθηκε επίσης στο τάι-μπρέικ, εκεί που φάνηκε ότι ο Αλκαράθ δεν είναι καλά και ο Ζβέρεφ έφτασε με σωστή διαχείριση στη μείωσε με 2-1.

Στο τέταρτο σετ, ο Κάρλος Αλκαράθ συνέχισε να παλεύει με τον Ζβέργεφ, αλλά και τον εαυτό του και μάλιστα σε κάποιο σημείο απευθύνθηκε στους ανθρώπους στο box του, ότι έκανε εμετό και ότι δεν ξέρει τι να κάνει για να νιώσει καλύτερα. Και αυτό το σετ οδηγήθηκε στο τάι-μπρέικ, που σε αντίθεση με τα άλλα δύο, οι δύο τενίστες δεν μπορούσαν με τίποτα να υπερασπιστούν το σέρβις τους. Τελικά, ο πιο... φρέσκος Ζβέρεφ έφτασε στο 7-4 στο τάι-μπρέικ, έκανε το 2-2 και όλα θα κρίνονταν στο 5ο σετ.

Με σούπερ ψυχολογία, ο Ζβέρεφ άρχισε στο τελευταίο σετ με μπρέικ παίρνοντας το προβάδισμα και παρά την πίεση του Αλκαράθ, μπόρεσε να σώσει το σέρβις του όχι μία, όχι δύο, αλλά πέντε φορές, δείχνοντας για τα δικά του δεδομένα μια πρωτόγνωρη ψυχραιμία, διατηρώντας το πλεονέκτημα που είχε αποκτήσει μόλις από το πρώτο γκέιμ του σετ. Ωστόσο, τα πραγματικά δύσκολα για τον Ζβέρεφ ήρθαν στο γκέιμ που κλήθηκε να σερβίρει για να πάρει την πρόκριση στον τελικό, προηγούμενος με 5-4. Ο Αλκαράθ με ακρίβεια... ρομπότ τα έκανε όλα σωστά, έφτασε σε πλεονέκτημα δύο μπρέικ πόιντ (15-40) και δεν έχασε καμία ευκαιρία αυτή τη φορά ισοφαρίζοντας σε 5-5. Αυτό ήταν! Ο Ζβέρεφ ψυχολογικά είχε υποστεί ανεπανόρθωτη ζημιά και ο Αλκαράθ που ήταν πλέον στο δικό του GOAT mode έφτασε και στο 7-5 με απανωτά κερδισμένα γκέιμς παίρνοντας τη μεγάλη πρόκριση.