Ώρα ημιτελικών στους άνδρες στο Australian Open και το ζητούμενο είναι αν οι Νόβακ Τζόκοβιτς και Αλεξάντερ Ζβέρεφ μπορούν να φρενάρουν το «Sincaraz» που κυριάρχησε τα δύο προηγούμενα χρόνια στα Grand Slam.

Oι δύο καλύτερες παίκτριες στο απλό γυναικών, η Αρίνα Σαμπαλένκα και η Έλενα Ριμπάκινα επιβεβαίωσαν τα προγνωστικά και θα αναμετρηθούν το Σάββατο (31/1) για τον τίτλο στο Australian Open.

Σειρά παίρνουν την Παρασκευή (30/1) οι ημιτελικοί στο απλό ανδρών και το μεγάλο ζητούμενο είναι αν θα υπάρξει ένα άλλο ζευγάρι διαφορετικό από το Κάρλος Αλκαράθ κόντρα στον Γιάνικ Σίνερ στον τελικό της Κυριακής (1/2), προκειμένου να «σπάσει» και η κυριαρχία τους τα δύο προηγούμενα χρόνια στα Grand SLam.

Tο «Sincaraz», όπως πλέον έχει αποκαλείται το Big 2 των ημερών μας, κατέκτησε όλους τους τίτλους στα προηγούμενα οκτώ Grand Slam, δηλαδή από το Australian Open του 2024, μέχρι το US Open του 2025, με το επιμέρους σκορ τίτλων να είναι στο 4-4.

Αν μάλιστα ένας από τους Σίνερ ή Αλκαράθ πάρει τον τίτλο στη Μελβούρνη, το σερί θα φθάσει στα εννέα Grand Slam και θα ισοφαρίσει τη 2η καλύτερη επίδοση που είχαν δημιουργήσει οι Ράφαελ Ναδάλ (πέντε κατακτήσεις) και Νόβακ Τζόκοβιτς (τέσσερις κατακτήσεις) από το Roland Garros 2010 μέχρι το US Open 2012.

Αλκαράθ - Ζβέρεφ (Παρασκευή 30/1, 05:30)

Στον πρώτο ημιτελικό ο Κάρλος Αλκαράθ θα αντιμετωπίσει τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ, σε ένα παιχνίδι που θα αρχίσει στις 05:30 ώρα Ελλάδας.

Ο 22χρονος Αλκαράθ για πρώτη φορά φθάνει τόσο μακριά στο Australian Open και το έχει καταφέρει χωρίς να έχει χάσει σετ στα πέντε παιχνίδια του μέχρι την 4άδα.

Ο Ισπανός θα παίξει για την 8η παρουσία του σε τελικό Grand Slam και συνήθως όταν παίζει τελικό κατακτά και τον τίτλο, έχοντας έξι κατακτήσεις και μοναδική ήττα από τον Σίνερ στο περσινό Wimbledon.

Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ ήταν ο περσινός φιναλίστ στο Australian Open, με αντίπαλο τον Γιάνικ Σίνερ. Ο 29χρονος Γερμανός θα παίξει για την 4η παρουσία του σε τελικό Grand Slam, έχοντας ηττηθεί επίσης στον τελικό του Roland Garros το 2024 από τον Αλκαράθ και σε αυτόν στο US Open το 2020 από τον Ντομινίκ Τιμ.

Θα είναι η 13 αναμέτρησή τους στο tour, με το σκορ να είναι στο 6-6 και τον Αλκαράθ να έχει επικρατήσει στον τελευταίο τους αγώνα, στα ημιτελικά στο Masters του Σινσινάτι με 2-0.

Τζόκοβιτς - Σίνερ (Παρασκευή 30/1, 10:30)

Λίγες ώρες αργότερα και στις 10:30 ώρα Ελλάδας θα ακολουθήσει o άλλος ημιτελικός ανάμεσα στον Νόβακ Τζόκοβιτς και τον Γιάνικ Σίνερ, που φιλοδοξεί να φθάσει στον 3ο διαδοχικό του τίτλο στο Austalian Open.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς στα προημιτελικά βρέθηκε στα... σχοινιά απέναντι στον Λορέντζο Μουζέτι, καθώς είχε χάσει τα δύο πρώτα σετ, όμως ο τραυματισμός και η αποχώρηση του Ιταλού, τον έφεραν στα ημιτελικά απέναντι στο πιο δυνατό όνομα των Ιταλών.

Ο 38χρονος Σέρβος, πολυνίκης στο Australian Open με 10 τίτλους και στα Grand Slam με 24, θα αγωνιστεί για 13η φορά σε ημιτελικό στη Μελβούρνη, και στις 10 περιπτώσεις που πέρασε στον τελικό, πήρε και τον τίτλο, με τελευταία κατάκτηση επί του Στέφανου Τσιτσιπά το 2023. Για τον Τζόκοβιτς ακολούθησαν δύο χαμένοι ημιτελικοί πέρυσι και πρόπερσι.

Ο Σίνερ θα αγωνιστεί για την πρόκριση για 3η διαδοχική χρονιά στον τελικό του Australian Open, που σημαίνει πως ήδη μετρά 20 διαδοχικές νίκες σε αυτό.

Ο 24χρονος Ιταλός στον 3ο γύρο απέναντι στον Αμερικανό, Έλιοτ Σπιτσίρι, ταλαιπωρήθηκε από κράμπες εξ αιτίας των υψηλών θερμοκρασιών, όμως το κλείσιμο της οροφής στη «Rod Laver Arena», που έφερε πολλή συζήτηση, αποδείχθηκε ευεργετικό.

Ο Σίνερ με τους τέσσερις τίτλους σε Gran Slam θα διεκδικήσει την 6η παρουσία του σε τελικό σε ένα από αυτά και απέναντι στον Τζόκοβιτς έχει υπέρ του την προϊστορία με 6-4 στα παιχνίδια τους.

Μάλιστα ο Σίνερ έχει βγει νικητής στα πέντε τελευταία παιχνίδια και σε αυτά βρίσκονται τρεις ημιτελικοί Grand Slam: Στο Australian Open το 2024 (6-1, 6-2, 6-7{6} 6-3) και πέρυσι στο Roland Garros (6-4, 7-5, 7-6{3}) και στο Wimbledon (6-3, 6-3, 6-4).



