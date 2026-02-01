Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ κινήθηκε νομικά για κραυγαλέα περίπτωση δημόσιων τοποθετήσεων, ζητώντας την παρέμβαση της Δικαιοσύνης για προσβολή της μνήμης νεκρών και πρόκληση βίας.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ προχώρησε σε μηνυτήρια αναφορά για κραυγαλέα περίπτωση προσβλητικών σχολίων που διακινήθηκαν το τελευταίο διάστημα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στον απόηχο της τραγωδίας με τον χαμό των επτά φιλάθλων της ομάδας στη Ρουμανία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συγκεκριμένη υπόθεση αφορά δημόσιες τοποθετήσεις που κρίθηκαν ιδιαιτέρως σοβαρές, με την ΠΑΕ να ζητά τον έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές για ζητήματα που άπτονται της πρόκλησης βίας και της προσβολής της μνήμης νεκρών.

Παράλληλα, στον «ασπρόμαυρο» οργανισμό εξετάζονται και άλλες περιπτώσεις αναρτήσεων, οι οποίες ενδέχεται να ακολουθήσουν την ίδια νομική οδό, με στόχο να τεθούν υπόψη του εισαγγελέα και να αξιολογηθούν με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Σε μια περίοδο βαθιάς οδύνης για την οικογένεια του ΠΑΟΚ, η στάση αυτή αποσκοπεί στη διαφύλαξη του στοιχειώδους σεβασμού απέναντι στη μνήμη των θυμάτων και στις οικογένειές τους, αλλά και στη σαφή υπενθύμιση ότι ο δημόσιος λόγος έχει όρια – ιδίως όταν αφορά ανθρώπινες απώλειες.