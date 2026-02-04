Ξέσπασμα Άταμαν στο τέλος: Έδειξε το 7ο στους οπαδούς του Παναθηναϊκού
O Παναθηναϊκός έδειξε χαρακτήρα και κατάφερε να πάρει το θρίλερ κόντρα στην Ρεάλ. Επικράτησε με 82-81 χάρη στο καλάθι του Γκραντ που ξεσήκωσε το Τelekom Center Athens.
Μετά το τέλος του ματς και ενώ ο Εργκίν Άταμαν κατευθυνόταν προς τη φυσούνα, γύρισε προς τον κόσμο των πράσινων και τους έδειξε το 7ο αστέρι στον... ουρανό του Telekom Center Athens.
Φυσικά ο Τούρκος προπονητής στην πρώτη του σεζόν στον πάγκο του τριφυλλιού, το 2024 οδήγησε τον Παναθηναϊκό στην κορυφή της Ευρώπης, προσθέτοντας την έβδομη κατάκτηση Euroleague στην ιστορία του συλλόγου.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.