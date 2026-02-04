Ξέσπασμα Άταμαν στο τέλος: Έδειξε το 7ο στους οπαδούς του Παναθηναϊκού

Ο Εργκίν Άταμαν μετά το τέλος του ματς με χαρακτηριστική κίνηση, έδειξε το 7ο στον κόσμο του Παναθηναϊκού.

O Παναθηναϊκός έδειξε χαρακτήρα και κατάφερε να πάρει το θρίλερ κόντρα στην Ρεάλ. Επικράτησε με 82-81 χάρη στο καλάθι του Γκραντ που ξεσήκωσε το Τelekom Center Athens.

Μετά το τέλος του ματς και ενώ ο Εργκίν Άταμαν κατευθυνόταν προς τη φυσούνα, γύρισε προς τον κόσμο των πράσινων και τους έδειξε το 7ο αστέρι στον... ουρανό του Telekom Center Athens.

Φυσικά ο Τούρκος προπονητής στην πρώτη του σεζόν στον πάγκο του τριφυλλιού, το 2024 οδήγησε τον Παναθηναϊκό στην κορυφή της Ευρώπης, προσθέτοντας την έβδομη κατάκτηση Euroleague στην ιστορία του συλλόγου.