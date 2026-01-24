Κόντρα στον Τέιλορ Φριτζ έδωσε την τελευταία του... παράσταση στο Australian Open ο Σταν Βαβρίνκα, με τον Αμερικανό να επικρατεί 7-6(5), 2-6, 6-4, 6-4 στον τρίτο γύρο...

Η αναμέτρηση ήταν άκρως ανταγωνιστική, με τον Αμερικανό τενίστα να παίρνει τη νίκη - πρόκριση στη φάση των "16" της διοργάνωσης. Το πρώτο σετ κρίθηκε στο tie-break, όπου ο Φριτζ επικράτησε με 7-5 στις λεπτομέρειες για να πάρει το προβάδισμα (7-6|5|).

Ο Σταν Βαβρίνκα έβγαλε απίστευτη αντίδραση και με 6-2 έφερε το ματς στα ίσα. Βέβαια, στα επόμενα δύο σετ ο Νο.9 του κόσμου χρειάστηκε δύο breaks (ένα σε κάθε σετ) για να κάνει το 6-4 και να διαμορφώσει το τελικό 3-1 για να πανηγυρίσει τη νίκη.

Στη φάση των "16" ο Τέιλορ Φριτζ θ' αντιμετωπίσει τον Λορέντσο Μουζέτι. Ο Ιταλός επικράτησε με 5-7, 6-4, 6-2, 5-7, 6-2 του Τόμας Μάτσαχ.