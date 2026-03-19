Στο Gazz Floor By Novibet της Πέμπτης (19/03), ο Ιωάννης Παπαπέτρου θυμήθηκε από τα χρόνια του στην Παρτίζαν πως του είχαν πετάξει κινητό κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Συγκεκριμένα αναφέρθηκε στο περιστατικό με αφορμή τα αντικείμενα που ρίχνουν οι φίλαθλοι στους αγώνες στη Σερβία με τον ίδιο να δέχεται δίπλα του ένα καινούργιο iphone.

Δείτε το απόσπασμα και όσα είπε ο Ιωάννης Παπαπέτρου:

«Κάποια στιγμή ήμουν στη Σερβία και πετούσαν αντικείμενα οι φίλαθλοι και σκάει ένα αντικείμενο δίπλα μου και γυρνάω και βλέπω στο παρκέ ένα Iphone. Ένα καινούργιο κινητό. Ο άλλος από τα νεύρα του πέταξε το κινητό του, μόλις πέταξε 1.000 ευρώ σε αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα. Προσπαθώ να πω όταν δεν υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο, θυμάμαι όταν πήγαμε στο Final-Four στην Τουρκία, τότε είχαν εγκαταστήσει η EuroLeague, κάτι κάμερες και βλέπανε από τις κάμερες, αν κάποιος στην κερκίδα ξέφευγε λίγο, πηγαίναν από την κάμερα και τον βλέπανε και έλεγαν "βγάλτε τον". Και τον σηκώνανε απευθείας, έτσι είναι όλοι οι νόμοι».