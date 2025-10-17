Το τέλος της καριέρας του Νικ Κύργιου μοιάζει να είναι πάρα πολύ κοντά, με τον τενίστα να τονίζει πως το «αντίο» του θα το πει στο Australian Open...

Η καριέρα του Νικ Κύργιου φαίνεται να οδεύει προς το τέλος της, όπως έκανε ο γνωστό ο Αυστραλός τενίστας τονίζοντας και σε πιο τουρνουά θα ήθελε και επίσημα να... κρεμάσει τη ρακέτα του.

Ο νεαρός αθλητής έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά με τραυματισμούς με συνέπεια να έχει μείνει για πάρα πολύ καιρό εκτός court. Πολλές φορές έχει αποσυρθεί από διοργανώσεις και άλλες τόσες έχει εγκαταλείψει αγώνες, καθώς δεν μπορούσε να συνεχίσει εξαιτίας κάποιου μυϊκού προβλήματος.

Σε δηλώσεις του ο φιναλίστ του Wimbledon το 2022 ξεκαθάρισε πως αυτή η απόφαση έρχεται καθώς οι τραυματισμοί τον έχουν... κουράσει, υπογραμμίζοντας πως το να κάνει ακόμη μία χειρουργική επέμβαση δεν είναι λύση. Αναφέρθηκε στις επόμενες διοργανώσεις που θα λάβει μέρος, γνωστοποιώντας πως επιθυμεί να τελειώσει την καριέρα του στο Australian Open.

Όσα είπε ο Νικ Κύργιος

«Γνωρίζω πως οδεύω προς το τέλος της καριέρας μου, ειδικά τώρα που έχω τόσους τραυματισμούς. Δεν μπορώ να κάνω κι άλλο χειρουργείο, το οποίο θα με αφήσει 6 με 9 μήνες εκτός δράσης. Δεν γνωρίζω σε ποιες διοργανώσεις θα παίξω, αλλά το μόνο σίγουρο είναι πως το "αντίο" μου θα είναι στο Australian Open».

Δείτε την εκπομπή Galacticos στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube