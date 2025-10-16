O Ρούνε αγόρασε Porsche 911, χωρίς να έχει δίπλωμα οδήγησης

Ο Χόλγκερ Ρούνε έδωσε κοντά στα 243.000 ευρώ για να αγοράσει μια Porsche 911 και την έχει στο γκαράζ του σπιτιού του στο Μονακό, καθώς δεν διαθέτει δίπλωμα οδήγησης.

Ο Χόλγκερ Ρούνε, σύμφωνα με το προφίλ του στην ATP, έχει κερδίσει μόνο από τα τουρνουά κοντά στα 14,5 εκατομμύρια δολάρια.

Έτσι ο 22χρονος Δανός δεν το σκέφθηκε και πολύ να δώσει 284.300 δολάρια (γύρω στα 243.800 ευρώ), για να ικανοποιήσει μια επιθυμία του, την αγορά μιας Porsche 911 Turbo S Cabriolet.

Η αγορά έγινε πριν από μερικούς μήνες και ήρθε να προστεθεί στις δύο BMW που ήδη έχει, απλά υπάρχει ένα πρόβλημα. Ο πολυτελής στόλος του παραμένει στο γκαράζ του σπιτιού του στο Μονακό, καθώς δεν έχει δίπλωμα οδήγησης.

O Ρούνε, που είναι Νο.1 στο Όπεν της Στοκχόλμης αυτή τη βδομάδα, από την πρωτεύουσα της Σουηδίας αναφέρθηκε στην αγορά της Porsche, αποκαλύπτοντας την αφορμή που τον οδήγησε σε αυτή.

«Πρόσφατα αγόρασα το πρώτο μου αυτοκίνητο, είναι το πρώτο που αγόρασα ο ίδιος. Είδα τον Τζόκοβιτς να το οδηγεί στο Μαϊάμι φέτος και σκέφτηκα: "Ουάου, αυτό το αυτοκίνητο είναι φοβερό". Είναι μια Porsche 911. Σκέφτηκα: "Γιατί όχι;"»

Στην ερώτηση γιατί δεν οδηγεί, είπε με ειλικρίνεια: «Μόλις άρχισα να μαθαίνω, έκανα μερικά μαθήματα για δίπλωμα οδήγησης, αλλά μετά πήγα για τουρνουά στην Κίνα».