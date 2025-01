H Αρίνα Σαμπαλένκα δικαιολόγησε τον τίτλο του φαβορί απέναντι στην Πάουλα Μπαντόσα, επικράτησε με 2-0 σετ κι απέχει πλέον μια νίκη από τον 3ο διαδοχικό της τίτλο στο Australian Open.

Η Αρίνα Σαμπαλένκα βρίσκεται μια νίκη μακριά από το να στεφθεί πρωταθλήτρια στο Australian Open για 3η διαδοχική χρονιά. Η 26χρονη Λευκορωσίδα νίκησε την καλή της φίλη Πάουλα Μπαντόσα με 6-4, 6-2 και πέρασε στον τελικό του Σαββάτου (25/1), όπου θα αντιμετωπίσει μια εκ των Ίγκα Σβιόντεκ και Μάντσισον Κις.

Η Σαμπαλένκα έφθασε στις 20 σερί νίκες στο Australian Open και στην 6η διαδοχική νίκη επί της Μπαντόσα. Η σύντροφος του Στέφανου Τσιτσιπά, στην πρώτη της παρουσία σε ημιτελικό Grans Slam, προσπάθησε, όμως στη ροή του αγώνα δεν μπόρεσε να αντιδράσει στην ανωτερότητα της αντιπάλου του.

Η Μπαντόσα μπόρεσε να βάλει δύσκολα στη Σαμπαλένκα στο 1ο σετ, όταν προηγήθηκε με 2-0 και 40-0, όμως η Λευκορωσίδα σε εκείνο το σημείο έβγαλε αντίδραση, σε ένα κρίσιμο 5ο game πήρε κεφάλι στο σκορ κι από εκεί κι έπειτα επέβαλε το παιχνίδι της, φθάνοντας με άνεση στην τελική επικράτηση σε μία ώρα και 26 λεπτά. Η Σαμπαλένκα είχε 32 winners και 21 αβίαστα λάθη, η Μπαντόσα 11 winners και 15 αβίαστα λάθη, αντίστοιχα.

👑👑❓ Ready to go for three in a row! @SabalenkaA will seek a hat-trick of #AusOpen titles on Saturday. @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AO2025 pic.twitter.com/QWIddW6Rje

Με το καλημέρα και με διπλό λάθος η Μπαντόσα βρέθηκε αντιμέτωπη με break, όμως το απέφυγε, κατακτώντας το game (1-0). Η Σαμπαλένκα στο πρώτο δικό της service game υπέπεσε σε τέσσερα αβίαστα λάθη, η Ισπανίδα προηγήθηκε 15-40 κι αμέσως πέτυχε το πρώτο break στον ημιτελικό (2-0).

H Μπαντόσα δημιούργησε τις προϋποθέσεις για love game (40-0), όμως η Λευκορωσίδα αντέδρασε, στη 2η ευκαιρία της για break το κατάφερε, μειώνοντας σε 2-1.

Με τρεις winners η Σαμπαλάνκα έφθασε στην ισοφάριση (2-2), άρχισε να επιβάλει το παιχνίδι της, να βγάζει winners, σε ένα δεκάλεπτο 5ο game η Λευκορωσίδα στην 4η ευκαιρία της πέτυχε νέο διαδοχικό game, προσπερνώντας με 3-2.

Mε άνεση έκανε το 4-2, η Μπαντόσα προσπάθησε να μείνει στο σετ (4-3), με love game μείωσε εκ νέου σε 5-4, όμως η Σαμπαλένκα με άσο έκλεισε το σετ με 6-4 σε 53 λεπτά, έχοντας 19 winners και 14 αβίαστα λάθη, με την αντίστοιχη επίδοση της Μπαντόσα να είναι στο 6-9.

Η Μπαντόσα κατέκτησε το εναρκτήριο game στο 2ο σετ, όμως στο 3ο game και στο 30-30 υπέπεσε δε δύο συνεχόμενα διπλά λάθη, χαρίζοντας άκοπα το break στη Σαμπαλένκα, που πήρε την πρωτοπορία με 2-1.

Με όλη της την άνεση η Λευκορωσίδα έκανε το 3-1, η Μπαντόσα εξακολούθησε να έχει προβλήματα στο σερβίς, με νέο διπλό λάθος βρέθηκε αντιμέτωπη με break point και η Σαμπαλένκα με τον 26ο winner έφθασε στο 4-1. Από εκεί και πέρα η Σαμπαλένκα δεν είχε κανένα πρόβλημα να φθάσει στο 6-2 και στην πρόκριση στον μεγάλο τελικό.

Aryna Sabalenka after beating Paula Badosa to reach Australian Open Final:



“I hope she’s still my friend… I promise Paula we will go shopping and I’ll pay for whatever you want” 😂😂😂



pic.twitter.com/UKtzOlG53j