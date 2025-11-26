Την προπόνηση του Ατρομήτου παρακολούθησαν μαθητές του 1ου Ειδικού Δηημοτικού Περιστερίου χαρίζοντας χαμόγελα στους «κυανόλευκους».

Την καλύτερη παρουσία είχαν στην προπόνησή τους οι παίκτες του Ατρομήτου, καθώς το παρών έδωσαν παιδιά του 1ου Ειδικού Δημοτικού Περιστερίου. Αναλυτικά η σχετική αναφορά της ομάδας του Ατρομήτου σε σελίδα της στο Facebook έχει ως εξής: «Μια ξεχωριστή ημέρα η σημερινή για το Περιστέρι και τον Ατρόμητο!

Η προπόνηση της ομάδας μας πραγματοποιήθηκε με την παρουσία του 1ου Ειδικού Δημοτικού Περιστερίου, που σκόρπισαν χαμόγελα και φωνές στο Μαζαράκη!

Μετά το τέλος του προγράμματος, είχαν μάλιστα την ευκαιρία να βρεθούν στον αγωνιστικό χώρο μαζί με τους αγαπημένους τους παίκτες και να τους δουν από κοντά!».