Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Τσικίνιο άνοιξε το σκορ με γκολάρα και έβαλε... φωτιά στο Φάληρο (vid)
Στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης Τσικίνιο, Ποντένσε και Ελ Καμπί έκρυψαν την μπάλα και ο πρώτος άνοιξε το σκορ με φοβερό σουτ.
Ονειρικό ξεκίνημα για τον Ολυμπιακό στο μεγάλο παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Φάληρο για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Στο 8ο λεπτό ο Τσικίνιο άνοιξε το σκορ με υπέροχο σουτ και έβαλε... φωτιά στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης»!
Τσικίνιο, Ποντένσε και Ελ Καμπί «έκρυψαν» την μπάλα με γρήγορες πάσες σε κλειστό χώρο, ο πρώτος δοκίμασε το πόδι του εκτός περιοχής και νίκησε τον Λούνιν για το 1-0.
