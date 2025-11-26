Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Τρομερή απόκρουση του Τζολάκη σε σουτ του Βινίσιους
Ο Τζολάκης νίκησε τον Βινίσιους με φοβερή απόκρουση.
Ο Κωνσταντής Τζολάκης έκανε την πρώτη μεγάλη απόκρουση στο ματς του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης.
Ο Βινίσιους έκανε μία εκπληκτική κούρσα στο 3', έπιασε ένα δυνατό δεξί σουτ λίγο έξω από την περιοχή και ο διεθνής τερματοφύλακας απέκρουσε εντυπωσιακά σε κόρνερ.
Η απόκρουση του Τζολάκη
Δείτε ΕπίσηςΟλυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Με Ροντινέι δεξί μπακ και Γκαρθία - Μουζακίτη χαφ, στον πάγκο ο Έσε
@Photo credits: eurokinissi, klodian lato
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.