Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Τρομερή απόκρουση του Τζολάκη σε σουτ του Βινίσιους

Δημήτρης Τομαράς
Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης

Ο Τζολάκης νίκησε τον Βινίσιους με φοβερή απόκρουση.

Ο Κωνσταντής Τζολάκης έκανε την πρώτη μεγάλη απόκρουση στο ματς του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Βινίσιους έκανε μία εκπληκτική κούρσα στο 3', έπιασε ένα δυνατό δεξί σουτ λίγο έξω από την περιοχή και ο διεθνής τερματοφύλακας απέκρουσε εντυπωσιακά σε κόρνερ.

Η απόκρουση του Τζολάκη

