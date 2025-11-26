Ο Τζολάκης νίκησε τον Βινίσιους με φοβερή απόκρουση.

Ο Κωνσταντής Τζολάκης έκανε την πρώτη μεγάλη απόκρουση στο ματς του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Βινίσιους έκανε μία εκπληκτική κούρσα στο 3', έπιασε ένα δυνατό δεξί σουτ λίγο έξω από την περιοχή και ο διεθνής τερματοφύλακας απέκρουσε εντυπωσιακά σε κόρνερ.

Η απόκρουση του Τζολάκη