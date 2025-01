Σε λιγότερο από μία ώρα παιχνιδιού η Ίγκα Σβιόντεκ πήρε την πρόκριση στα προημιτελικά του Australian Open, κυριαρχώντας της Εύα Λις με 6-0, 6-1.

Ήρεμο απόγευμα στη Μελβούρνη είχε η Ίγκα Σβιόντεκ, η οποία επικράτησε της Εύα Λις με 6-0, 6-1 σε 59 λεπτά παιχνιδιού και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Australian Open.

Sensational Swiatek ✨ Iga Swiatek advances to the quarterfinals following a 6-0 6-1 win over Lys! @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AusOpen • #AO2025 pic.twitter.com/sH7buDjwJ3

Με αυτή την πρόκριση η 21χρονη Πολωνή έγινε η νεαρότερη τενίστρια φτάνει τις 10 παρουσίες σε προημιτελική φάση Grand Slam, έπειτα τη Σβετλάνα Κουζνέτσοβα.

Το ματς όπως φανερώνει και το σκορ στα σετ από νωρίς μετετράπη σε υπόθεση για ένα... ρόλο. Η Ίγκα Σβιόντεκ δεν άφησε κανένα περιθώριο στη Γερμανίδα αντίπαλό της και με bagel (6-0) στο πρώτο σετ έβαλε τις βάσεις για τη νίκη - πρόκριση.

Στο δεύτερο σετ, η Νο.2 του κόσμου συνέχισε με αμείωτο ρυθμό, όμως στο τέταρτο game ήρθε και η μοναδική της απώλεια σε game στο ματς. Όπως ήταν λογικό, η Νο.128 στον κόσμο πανηγύρισε αρκετά αυτό το game, ωστόσο πολύ γρήγορα ήρθε και πάλι σε επαφή με την πραγματικότητα μιας και η Σβιόντεκ με 2-0 σερι έκλεισε το σετ και πήρε τη νίκη.

The smile says it all 😁



Eva Lys holds serve for the first time against Iga and look at her reaction!#AusOpen • #AO2025 pic.twitter.com/AKoh7gN3YQ