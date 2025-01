Για ακόμη μία φορά η Αρίνα Σαμπαλένκα πήρε την πρόκριση στα προημιτελικά του Australian Open, κυριαρχώντας της Μίρα Αντρέεβα με 6-1, 6-2 στο γύρο των "16".

Κυριαρχικό... μονόλογο έκανε η Αρίνα Σαμπαλένκα κόντρα στη Μίρα Αντρέεβα, παίρνοντας τη νίκη με 6-1, 6-2 εντός μίας ώρας και τριών λεπτών για τον αγώνα της φάσης των "16" ώστε να πάρει ξανά την πρόκριση στην προημιτελική φάση του Australian Open.

Aryna 𝗗𝗢𝗠𝗜𝗡𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡 Sabalenka!



With this spot in the #AusOpen quarterfinals, Aryna has now reached the most women's singles QFs (10) at Grand Slam events since 2020 🤯@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • @SabalenkaA • #AO2025 pic.twitter.com/0a9uRvkNuG