Αθλητικές εφημερίδες: Όλα τα πρωτοσέλιδα της ημέρας (25/9) στο Gazzetta
Τα δυο γκολ του Μεχντί Ταρέμι στην Τρίπολη αλλά και η σπουδαία εμφάνιση του Δημήτρη Καλοσκάμη απέναντι στον Παναιτωλικό ξεχωρίζουν στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.
Sportday: «Κέφια Μεχντί, νεύρα ''Μεντί''» στον Ολυμπιακό μετά το διπλό στην Τρίπολη.
Livesport: «Πω, πω γκολάρα» ο Καλοσκάμης, «Ευκαιρία ή ''βύθιση''» το ματς με τη Γιούνγκ Μπόις για τον Παναθηναϊκό.
Φως των σπορ: «Καθάρισε ο Ταρέμι» τον Αστέρα, «Δεν ήταν για μηδέν» ο ΠΑΟΚ κόντρα στη Μακάμπι.
Κόκκινος Πρωταθλητής: «Μίστερ γκολ» ο Ταρέμι.
Ώρα των σπορ: «Μπράβο αγόρι μου!» η αποθέωση για Καλοσκάμη.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- «Αυτή είναι η Γιουνγκ Μπόις»: Το προφίλ της αντιπάλου του Παναθηναϊκού από τον Κώστα Ψάρρα στους Galacticos
- Κοντού: Εκτός μεγάλου τελικού στο σκιφ ελαφρών βαρών στο παγκόσμιο της Σαγκάης (vid)
- Λιόλιος για το συμβόλαιο του Σπανούλη στην Εθνική: «Θέλουμε να μείνει, αλλά πρέπει να διευθετηθούν κάποια θέματα»