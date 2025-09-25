Τα δυο γκολ του Μεχντί Ταρέμι στην Τρίπολη αλλά και η σπουδαία εμφάνιση του Δημήτρη Καλοσκάμη απέναντι στον Παναιτωλικό ξεχωρίζουν στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.

Sportday: «Κέφια Μεχντί, νεύρα ''Μεντί''» στον Ολυμπιακό μετά το διπλό στην Τρίπολη.

Livesport: «Πω, πω γκολάρα» ο Καλοσκάμης, «Ευκαιρία ή ''βύθιση''» το ματς με τη Γιούνγκ Μπόις για τον Παναθηναϊκό.

Φως των σπορ: «Καθάρισε ο Ταρέμι» τον Αστέρα, «Δεν ήταν για μηδέν» ο ΠΑΟΚ κόντρα στη Μακάμπι.

Κόκκινος Πρωταθλητής: «Μίστερ γκολ» ο Ταρέμι.

Ώρα των σπορ: «Μπράβο αγόρι μου!» η αποθέωση για Καλοσκάμη.