Ο Ισπανός τεχνικός του Ολυμπιακού μπορεί να απάντησε στη συνέντευξη Τύπου μετά τον Ατρόμητο ότι υπάρχει ακόμα χρόνος για τη Ρεάλ αλλά έχει αρχίσει να σκέφτεται τα της 11άδας.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αναφορικά με τον αγώνα με τον Ατρόμητο (στο 3-0 του Ολυμπιακού στο Καραϊσκάκη) αποφάσισε να επαναφέρει τον Έσε στο αρχικό σχήμα των Πειραιωτών. Θυμίζουμε την διάταξη του ματς του Σαββάτου: Τζολάκης στο τέρμα, άμυνα με Ορτέγα, Ρέτσο, Πιρόλα και Ροντινέι. Κέντρο με Έσε και Ντιόγκο Νασιμέντο και μπροστά τους τον Τσικίνιο. Άκρα με Ποντένσε και Ζέλσον και φορ ο Ελ Καμπί.

Από τα παραπάνω πρόσωπα ως προς τη Ρεάλ και τον αγώνα της Τετάρτης στη League Phase το φαβορί για να ξαναμπεί στην 11άδα είναι ο Γκαρθία ενώ υποψήφιος για το βασικό σχήμα είναι και ο Μουζακίτης. Ξεκάθαρα άλλωστε στην ιεραρχία των χαφ για τον Βάσκο τεχνικό ο έμπειρος Γκαρθία είναι οι Νο1.

Άρα με αυτό το πρίσμα και πάνω σε αυτό το πλαίσιο η πιθανή 11άδα των Ερυθρόλευκων για τη Ρεάλ και τον αγώνα της Τετάρτης θα είναι: Τζολάκης στο τέρμα, άμυνα με Ορτέγα, Ρέτσο, Πιρόλα και Ροντινέι. Κέντρο με Γκαρθία (ή Μουζακίτη), Έσε και μπροστά τους τον Τσικίνιο. Στα... φτερά της επίθεσης οι Ποντένσε και Ζέλσον Μαρτίνς και φορ ο Ελ Καμπί.