Ο Ζβέρεφ κυριάρχησε του Αλκαράθ και πέρασε στα ημιτελικά του Australian Open! (vids)

Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ εξαιρετικό ματς, διατήρησε την ψυχραιμία του στα δύσκολα και κέρδισε τον Αλκαράθ με 3-1 σετ, για να κλείσει ραντεβού με τον Ντανίλ Μεντβέντεφ στα ημιτελικά του Australian Open!

Ενας Αλεξάντερ Ζβέρεφ από τα παλιά εμφανίστηκε στο Rod Laver Arena και με μία τρομερή εμφάνιση, επικράτησε του Κάρλος Αλκαράθ και έκλεισε θέση για τα ημιτελικά του Australian Open!

O Γερμανός κέρδισε με 3-1 σετ (6-1, 6-3, 6-7(2), 6-4 σε 3 ώρες και 6 λεπτά) σε ένα ματς όπου στα πρώτα δύο σετ έκανε… διαστημικό παιχνίδι.

The stars align for Sascha in Melbourne @AlexZverev returns to the AO semifinals and is one step closer to a maiden Grand Slam trophy @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis pic.twitter.com/WLYySu0iYz — #AusOpen (@AustralianOpen) January 24, 2024

Σε αυτά τα δύο σετ έχασε μόνο 4 games, με τον Αλκαράθ να παίρνει μόλις 7 πόντους στο σερβίς του Γερμανού, ο οποίος είχε το απίθανο 89% στο πρώτο σερβίς, με 4/4 break points!

Ο Καρλίτος προσπάθησε να ανακάμψει και έμεινε ζωντανός όταν στο τρίτο σετ, με το σκορ 2-5 εις βάρος του, βρήκε ένα και μοναδικό break όταν σέρβιρε για τη νίκη ο Γερμανός, οδηγώντας το σετ στο tie break, το οποίο και κέρδισε!

Ο Ζβέρεφ ωστόσο δεν πανικοβλήθηκε, συνέχισε στο πλάνο του και κατάφερε να περάσει στα ημιτελικά όπου την Παρασκευή θα αντιμετωπίσει τον Ντανίλ Μεντβέντεφ.

Θα είναι ο πρώτος του ημιτελικός σε grand slam μετά το Roland Garros πέρυσι και ο 7ος συνολικά στην καριέρα του, καθώς και ο δεύτερος στη Μελβούρνη μετά το 2020. Το ρεκόρ του στα ημιτελικά είναι 1-5, ενώ ακόμη ψάχνει τον πρώτο του τίτλο σε grand slam.

Ο Ζβέρεφ έκλεισε το ματς με: 7 άσους, 85% πρώτο σερβίς, 73% κερδισμένο πρώτο σερβίς, 28 winners, 25 αβίαστα λάθη, 7/10 break point και 31/45 κερδισμένους πόντους πάνω στο φιλέ.

Ο Αλκαράθ με: 6 άσους, 68% ποσοστό σε πρώτο σερβίς, 67% σε κερδισμένο πρώτο σερβίς, 39 winners, 45 αβίαστα λάθη, 2/5 break point και 30/40 πόντους πάνω στο φιλέ.

Το ματς

Ο Ζβέρεφ ξεκίνησε εκπληκτικά το παιχνίδι καθώς προηγήθηκε με 3-0, έχοντας χάσει μόλις δύο από τους 14 πόντους που παίχτηκαν!

Alexander Zverev breaks to love and has had the 𝐃𝐑𝐄𝐀𝐌 𝐒𝐓𝐀𝐑𝐓 against Carlos Alcaraz! pic.twitter.com/38YGwIicUW January 24, 2024

Ο Αλκαράθ έσπασε το ρόδι με πάρα πολύ κόπο και άγχος, αλλά ο Γερμανός στο σερβίς του ήταν αμείλικτος. Με love game έφτασε στο 4-1 και με ένα απίθανο μπάκχαντ βρήκε και νέο break point, για να γίνει το 5-1 με ένα από τα πολλά αβίαστα του Αλκαράθ στο πρώτο σετ. Ο Ζβέρεφ σέρβιρε για το σετ και το έκλεισε με love game στο 6-1, με τον Ισπανό να έχει κατακτήσει όλους κι όλους 11 πόντους στο σετ.

"𝐓𝐡𝐚𝐭'𝐬 𝐚𝐛𝐨𝐮𝐭 𝐚𝐬 𝐠𝐨𝐨𝐝 𝐚𝐬 𝐢𝐭 𝐠𝐞𝐭𝐬"



Alexander Zverev takes the first set against Carlos Alcaraz with a 𝐝𝐨𝐦𝐢𝐧𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠 performance #AusOpen pic.twitter.com/Ii3nxdtoAK — Eurosport (@eurosport) January 24, 2024

Ο Ζβέρεφ στο ίδιο μοτίβο δεν επέτρεψε στον Ισπανό να βρει break. Αντίθετα, ο ίδιος ήταν που στο 3-3 πήρε προβάδισμα και αφού κράτησε το σερβίς του, είδε τον αγχωμένο Αλκαράθ να κάνει διπλό λάθος και να του προσφέρει στο… πιάτο το 2-0 στα σετ!

𝐑𝐈𝐃𝐈𝐂𝐔𝐋𝐎𝐔𝐒 from Alexander Zverev!



The German star had Carlos Alcaraz on the run #AusOpen pic.twitter.com/WwRst4n118 January 24, 2024

Το Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο και αρχισε να ρισκάρει περισσότερο. Τα λάθη όμως συνεχίστηκαν και ο Ζβέρεφ βρήκε διπλό break point ενώ ήδη προηγούνταν με 2-1. Κατάφερε να επιβιώσει ο Ισπανός, ωστόσο με ένα ακόμη αβίαστο, ο Ζβέρεφ προηγήθηκε με 3-1 και έβαλε τις βάσεις για έναν μεγάλο θρίαμβο.

Κράτησε το σερβίς του δύο φορές στο 4-1 και το 5-2, με τον Αλκαράθ να πηγαίνει να σερβίρει για να μείνει στο ματς. Μείωσε σε 5-3 και έφτασε σε break point και για πρώτη φορά έσπασε το σερβίς του Γερμανού!

Ισοφάρισε σε 5-5, αλλά ο Ζβέρεφ κράτησε το σερβίς του και τον έστειλε για τρίτη φορά να σερβίρει για την παραμονή του στο ματς. Τα κατάφερε και οδήγησε το σετ στο tie break όπου ο Γερμανός προηγήθηκε με 2-0, ο Αλκαράθ ισοφάρισε 2-2 και πέρασε μπροστά με έναν αδιανόητο πόντο. Πήγε με προβάδισμα 4-2 στο change over και κράτησε αμέσως μετά το σερβίς του για το 5-2 και με άλλο ένα απίστευτο πέρασμα, βρήκε 4 set point, για να πάρει τελικά το tie break με 7-2 και να μειώσει σε 2-1.

Ο Ζβέρεφ ζήτησε ιατρικό τάιμ άουτ λόγω ενοχλήσεων στο πέλμα, αλλά επέστρεψε με... διπλό break point! Προηγήθηκε 1-0, αλλά η απάντηση ήταν άμεση από τον Αλκαράθ. Από εκεί και πέρα, αμφότεροι κράτησαν το σερβίς τους ως το 4-4, όπου ο Ζβέρεφ από λάθος του Αλκαράθ, βρήκε διπλό break point και με πέρασμα στην ευθεία, πήγε να σερβίρει για άλλη μία φορά για το ματς.

Αυτή τη φορά δεν πέταξε την ευκαιρία και στις... 01:20 τοπική ώρα, έφυγε για τα ημιτελικά.