Ο Μεντβέντεφ επιστρέφει στα ημιτελικά του Australian Open (vid)

Μετά από μάχη 4 ωρών, ο Ντανίλ Μεντβέντεφ επικράτησε με 3-2 σετ του Χουμπέρτ Χουρκάτζ και θα είναι για άλλη μία χρονιά στα ημιτελικά της Μελβούρνης.

Ο Χουμπέρτ Χουρκάτζ πάλεψε για την υπέρβαση, αλλά για άλλη μία φορά ο Ντανίλ Μεντβέντεφ βγήκε νικητής σε μια «μαραθώνια» μάχη.

Ο Ρώσος, στο 100ο παιχνίδι του σε grand slam και μετά από ένα σπουδαίο ματς 4 ωρών, επικράτησε με 3-2 σετ (7-6 (4), 2-6, 6-3, 5-7, 6-4) και θα περιμένει στα ημιτελικά έναν εκ των Αλκαράθ και Ζβέρεφ.

Είναι ο τρίτος ημιτελικός τα τελευταία τέσσερα χρόνια για τον Μεντβέντεφ (8ος συνολικά σε grand slam), ο οποίος έπαιξε δύο σερί τελικούς το 2021 και το 2022, ενώ πέρυσι αποκλείστηκε στον τρίτο γύρο.

Σήμερα κόντρα στον Πολωνό είχε 11 άσους (16 ο Χουρκάτζ), χαμηλότερα ποσοστά στο σερβίς (62%-64% πρώτο σερβίς, 78%-81% κερδισμένο πρώτο σερβίς, 41%-53% κερδισμένο δεύτερο), 42 winners (61 o Χουρκάτζ) και 42 αβίαστα (55 ο Πολωνός).

