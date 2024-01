Η Νταγιάνα Γιαστρέμσκα έφτασε τις 8 σερί νίκες στη Μελβούρνη και είναι στα ημιτελικά του Australian Open!

Η 23χρονη Νταγιάνα Γιαστρέμσκα γράφει ιστορία στο Australian Open.

Το Νο93 του κόσμου, αντιμετώπισε το Νο50, την Τσέχα Λίντα Νόσκοβα, η οποία σε προηγούμενο γύρο είχε αποκλείσει την Σβιόντεκ, με την Ουκρανή να επικρατεί με 6-3, 6-4 και να εξασφαλίζει θέση στα ημιτελικά!

YAStremska! @D_Yastremska books her place in the #AO2024 semifinals defeating Linda Noskova 6-3 6-4.



She’s the first qualifier to reach the #AusOpen final four since 1978!



Congratulations, Dayana @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis pic.twitter.com/8c8PT8xBw4