H Κινγουέν Ζενγκ επικράτησε της Αννα Καλίνσκαγια με 2-1 σετ (6-7(4), 6-3, 6-1) και θα παίξει στα ημιτελικά του Australian Open κόντρα στην Γιαστρέμσκα.

Εστω και δύσκολα, η Κινγουέν Ζενγκ επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί στον προημιτελικό του Australian Open κόντρα στην Αννα Καλίνσκαγια.

Η Κινέζα, Νο12 στο ταμπλό, επικράτησε με 2-1 σετ (6-7(4), 6-3, 6-1) και αύριο (25/1) θα αντιμετωπίσει την Νταϊάνα Γιαστρέμσκα, στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό των γυναικών.

Make way for Qinwen



Zheng Qinwen fights back from a set down against Kalinskaya to book her spot in her first-ever Grand Slam semifinal!#AusOpen pic.twitter.com/LYMPms0yp9