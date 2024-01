Η κάτοχος του τίτλου, Αρίνα Σαμπαλένκα, πέρασε εντυπωσιακά το πρώτο εμπόδιο στη Μελβούρνη, κερδίζοντας με 6-0, 6-1 την Σέιντελ.

Η Αρίνα Σαμπαλένκα δεν θα μπορούσε να αρχίσει καλύτερα την υπεράσπιση του τίτλου της στο Australian Open.

Κέρδισε σε 53 λεπτά την Γερμανίδα Σεϊντέλ με 6-0, 6-1 και έκλεισε ραντεβού την Τετάρτη με μία πολλά υποσχόμενη τενίστρια για το μέλλον, την 18χρονη Μπρέντα Φρουχβίρτοβα, η οποία ξεπέρασε το εμπόδιο της Ρουμάνας Μπόγκνταν με 2-6, 6-4, 6-3.

Sabalenka storms through!